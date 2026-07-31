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हरिद्वार में महिला का पैर पड़ते ही अचानक धंस गई सड़क, कुंभ मेले की तैयारियों पर उठे सवाल

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले की शुरुआत हो गई और मेले के पहले दिन ही एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. यहां ललतारौ पुल के पास बीच बाजार एक सड़क अचानक धंस गई और एक महिला यात्री गड्ढे में गिर गई. हादसे में महिला को हल्की चोटें भी आई. सड़क धंसने और महिला के अचानक गड्ढे में गिरने की यह घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं सड़क धंसने की घटना सामने आने के बाद प्रशासन की कांवड़ व कुंभ मेले की तैयारियों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह के वक्त हरिद्वार के बाजारों में लोगों की भारी भीड़ जमा ही. एक महिला यात्री भी अपने परिजनों के साथ हरिद्वार घूमने आई थी. जैसे ही महिला ललतारौ पुल के पास पहुंची, तभी एक होटल के सामने महिला का पैर पड़ते ही अचानक से सड़क में गड्ढा हो गया और अचानक से ही महिला मिट्टी समेत गड्ढे में गिर गई. हादसा इतना भयंकर था कि महिला आधी गड्ढे में समा गई. महिला के गड्ढे में गिरते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया.

आनन फानन में महिला के परिजनों और स्थानीय लोगों ने महिला को गड्ढे से बाहर निकाला. यह घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि महिला हाथ में बैग लेकर अपर बाजार की तरफ आगे बढ़ रही है. अचानक से महिला का पैर पड़ते ही सड़क में बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और देखते ही देखते महिला गड्ढे में गिरकर आधी समा जाती है.