'चौथी बेटी के बाद बढ़ गए थे अत्याचार', महिला की मौत पर पिता का सुसरालियों पर आरोप, हत्या की धाराओं में केस दर्ज
महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया. जिसके बाद दामाद, सास ससुर और देवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 22, 2026 at 5:00 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में बीते दिनों संदिग्ध परिस्थितियों में एक 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी. इस मौत के बाद महिला के मायके पक्ष की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दामाद, सास-ससुर और देवर समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक, बीते शनिवार 18 जुलाई के दिन पिरान कलियर थाना क्षेत्र में चार बेटियों की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया था. इस मामले में मृतका के पिता (निवासी झबरेड़ा) ने कलियर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी साल 2015 में करवाई थी, जिसमें उन्होंने हैसियत से ज्यादा बढ़-चढ़कर दान दहेज दिया गया.
उन्होंने सुसराल पक्ष को लालची बताते हुए कहा कि उनकी बेटी के साथ उसका पति, ससुर, सास और देवर रोज छोटी-छोटी बातों को लेकर उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करते थे. तहरीर में बताया गया है कि पूर्व में चौथी बेटी होने पर ससुराल के लोगों ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की थी. ससुराल पक्ष की बढ़ती क्रूरता के बीच बेटी की स्थिति देखकर वह उसे घर ले आए थे. उन्होंने उसका इलाज करवाया.
इसके बाद बिरादरी के लोगों के कहने पर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया. फिर बेटी अपने सुसराल हबीबपुर निवादा गांव चली गई. इसके बाद भी सुसराल पक्ष की क्रूरता नहीं थमी. पिता ने तहरीर में आगे बताया कि इसी बीच 18 जुलाई को एक अनजान नंबर से उनके पास फोन आया. फोन करने वाले ने बताया कि उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है. जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे.
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मृत अवस्था में जमीन पर पड़ी हुई है. उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे. पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को सुसराल के लोगों ने पीट-पीटकर और जहर देकर हत्या की है. मृतक महिला के पिता ने कलियर पुलिस को तहरीर देकर ससुराल पक्ष पर कार्रवाई की मांग की है.
मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पति, ससुर, सास, और देवर के खिलाफ हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. फिलहाल मामले के सभी पहलुओं पर गहनता से जांच की जा रही है. जांच के बाद अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
- कमल मोहन भंडारी, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक, पिरान कलियर -
पढे़ं-