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हमीरपुर DM कार्यालय पहुंची महिला; पति की तलाश और जमीन पर कब्जा दिलाने की लगाई गुहार

हमीरपुर DM कार्यालय पहुंची महिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: पति की तलाश कराने और ससुराल की संपत्ति में अपना हक दिलाने की मांग लेकर एक महिला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची. महिला ने जिलाधिकारी अशोक कुमार के सामने दंडवत होकर न्याय की गुहार लगाई.

महिला ने अपने जेठ और देवर पर मकान से निकालने, करीब 6 बीघा जमीन पर कब्जा करने का आरोप भी लगाया. महिला ने पति के लापता होने के पीछे भी ससुराल पक्ष के लोगों की भूमिका होने की आशंका जताई है. जिलाधिकारी ने मामले की जांच एसडीएम मौदहा को सौंपकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.