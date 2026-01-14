ETV Bharat / state

काठ का बक्सा और अजगर, गिरिडीह का मामला जिसकी चारों तरफ हो रही है चर्चा

गिरिडीहः सोचा था 'अलादीन का चिराग मिल गया लेकिन यह तो निकला पीतल का' कुछ ऐसा ही वाक्या गिरिडीह के देवरी में सामने आया है. यहां एक महिला को काठ का बक्सा मिल गया. बक्से में कीमती सामान होने की कल्पना की जाने लगी. उत्साह का माहौल भी बन गया लेकिन जैसे ही बक्से को खोला गया तो भगदड़ ही मच गया. बक्सा खोलने के समय मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे.

दरअसल जिस बक्से को पाकर महिला फूली नहीं समा रही थी उस बक्से के अंदर कोई कीमती सामान नहीं मिला, मिला तो अजगर का बच्चा. यह पूरा मामला देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जलखरियोडीह गांव से जुड़ा हुआ है.

बक्से में शिशु अजगर के मिलने से फैली सनसनी (Etv Bharat)

झारखंड-बिहार से जुड़ी है पूरी कहानी

दरअसल जलखरियोडीह गांव की एक महिला चकाई (बिहार) में ऑटो पर सवार हुई और घर लौट रही थी. इसी दौरान चकाई में ही एक व्यक्ति कपड़ा लिपटा हुआ बक्सा लेकर उसी ऑटो पर चढ़ गया. थोड़ी दूर बाद बटपार (बिहार) गांव के पास उक्त व्यक्ति बक्सा को ऑटो पर ही छोड़कर उतर गया. यहां के बाद जब ऑटो जलखरीयोडीह पहुंचा तो महिला भी उतरने लगी.

महिला के उतरते ही ऑटो चालक द्वारा उक्त महिला के सामान के साथ उक्त बक्से को भी उतार दिया. महिला को लगा उसे खजाना ही मिल गया. वह खुशी-खुशी घर पहुंची. घरवालों को पूरी कहानी बतायी. महिला ने जैसे ही बक्सा खोला तो उसके होश ही उड़ गए. फिर क्या था खुद को किसी तरह संभालने के बाद महिला ने वापस उस बक्से को बंद किया और गांव के समीप तालाब के पास फेंक कर घर वापस आ गई.