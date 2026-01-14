काठ का बक्सा और अजगर, गिरिडीह का मामला जिसकी चारों तरफ हो रही है चर्चा
गिरिडीह में काठ के एक बक्से की खूब चर्चा हो रही है.
Published : January 14, 2026 at 2:05 PM IST
गिरिडीहः सोचा था 'अलादीन का चिराग मिल गया लेकिन यह तो निकला पीतल का' कुछ ऐसा ही वाक्या गिरिडीह के देवरी में सामने आया है. यहां एक महिला को काठ का बक्सा मिल गया. बक्से में कीमती सामान होने की कल्पना की जाने लगी. उत्साह का माहौल भी बन गया लेकिन जैसे ही बक्से को खोला गया तो भगदड़ ही मच गया. बक्सा खोलने के समय मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे.
दरअसल जिस बक्से को पाकर महिला फूली नहीं समा रही थी उस बक्से के अंदर कोई कीमती सामान नहीं मिला, मिला तो अजगर का बच्चा. यह पूरा मामला देवरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जलखरियोडीह गांव से जुड़ा हुआ है.
झारखंड-बिहार से जुड़ी है पूरी कहानी
दरअसल जलखरियोडीह गांव की एक महिला चकाई (बिहार) में ऑटो पर सवार हुई और घर लौट रही थी. इसी दौरान चकाई में ही एक व्यक्ति कपड़ा लिपटा हुआ बक्सा लेकर उसी ऑटो पर चढ़ गया. थोड़ी दूर बाद बटपार (बिहार) गांव के पास उक्त व्यक्ति बक्सा को ऑटो पर ही छोड़कर उतर गया. यहां के बाद जब ऑटो जलखरीयोडीह पहुंचा तो महिला भी उतरने लगी.
महिला के उतरते ही ऑटो चालक द्वारा उक्त महिला के सामान के साथ उक्त बक्से को भी उतार दिया. महिला को लगा उसे खजाना ही मिल गया. वह खुशी-खुशी घर पहुंची. घरवालों को पूरी कहानी बतायी. महिला ने जैसे ही बक्सा खोला तो उसके होश ही उड़ गए. फिर क्या था खुद को किसी तरह संभालने के बाद महिला ने वापस उस बक्से को बंद किया और गांव के समीप तालाब के पास फेंक कर घर वापस आ गई.
सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग की टीम
इधर बक्से में अजगर की खबर पूरे इलाके में फैल गई. सूचना वन विभाग तक भी पहुंची तो वनकर्मी भी पहुंचे. बक्से को कब्जे में लिया और फिर जंगल में जाकर अजगर को मुक्त कर दिया. हालांकि अब वन विभाग यह जांच कर रही है कि शिशु अजगर को बक्से में बंद कर कहां ले जाया जा रहा था.
जलखरियोडीह गांव के तालाब के पास लकड़ी के बक्से में अजगर फेंके जाने की सूचना पर टीम पहुंची थी. बक्से में 15 किलो वजनी शिशु अजगर था. अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया है. आगे वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए जांच की जा रही है कि आखिर बक्से में अजगर को कहां भरा गया था और उद्देश्य क्या थाः नीरज पांडेय, वनपाल
