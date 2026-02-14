महिला ने युवक को हनीट्रैप में फंसा कर एंठ लिए 10 लाख, महिला गिरफ्तार
पैसे की लालच में महिला ने युवक को हनीट्रैप में फंसाकर संबंध बनाई, फिर झूठी शिकायत दर्ज कराकर ले लिए 10 लाख रुपये.
Published : February 14, 2026 at 6:13 PM IST
बरेली: प्रेमनगर पुलिस ने हनीट्रैप के जरिए युवक को जाल में फंसाकर मोटी रकम वसूलने वाली महिला को गिरफ्तार किया है. महिला युवक से 10 लाख रुपये लेने के बाद 12 लाख रुपये की मांग कर रही थी, रकम नही देने पर दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप में जेल भेजने की धमकी दे रही थी.
निरीक्षक अपराध प्रमोद कुमार के मुताबिक, प्रेमनगर निवासी मनीष गंगवार ने पुलिस को एक तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि आरोपी महिला ने उसे हनीट्रैप में फंसाकर संबंध बनाए. इसके बाद उसने दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपये वसूल लिए. रकम लेने के बाद फिर 12 लाख रुपये की और मांग करने लगी. पैसे नही देने पर जेल भेजने की धमकी देती थी. पीड़ित की शिकायत पर महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है.
आरोपी महिला के मुताबिक, उसका अपने पति से पारिवारिक विवाद चल रहा है. वह दो बेटियों के साथ अलग रहती है. आय का कोई स्थायी साधन न होने के कारण उसकी मुलाकात पीड़ित से हुई. पैसे की लालच में उसने युवक पर झूठी शिकायत दर्ज कराई और समझौते के नाम पर 10 लाख रुपये ले लिए. बाद में 12 लाख रुपये की और मांग की बात भी स्वीकार की है.
मामले में थाना प्रेमनगर ने पूजा शर्मा समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.