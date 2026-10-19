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एनआरसी में महिला के सिर पर गिरा छत का पंखा, बाल बाल बचे बच्चे

कासगंज: यूपी के कासगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने मरीजों और उनके तीमारदारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. मामों स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र यानी एनआरसी में कुपोषित बच्चे का इलाज कराने आई मां के सिर पर छत पर लगा जर्जर पंखा टूटकर गिर गया. हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. गनीमत रही कि पंखा बच्चे के ऊपर नहीं गिरा.



दरअसल, अमांपुर थाना क्षेत्र के चौपारा गांव निवासी नीतू अपने बेटे आर्यन को कुपोषण के उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराने पहुंची थीं. रविवार को बच्चे के उपचार के दौरान अचानक पंखा टूटकर उनके सिर पर गिर पड़ा. हैरानी की बात यह है कि हादसे के बाद भी केंद्र में लगा दूसरा पंखा खतरनाक स्थिति में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.



कुपोषित बच्चों के बेहतर इलाज के लिए बनाए गए केंद्र में जब पंखे ही सुरक्षित नहीं हैं, तो मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? हालांकि, सीएमएस संजीव सक्सेना ने आज सुबह मामले की जांच कराने और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. अब देखना होगा कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होती है और केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था कब दुरुस्त की जाती है.



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