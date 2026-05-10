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रिश्ते शर्मसार! पिता पर बेटी के साथ अश्लील हरकत की कोशिश का आरोप, मां ने दर्ज कराया मुकदमा

रामनगर में महिला ने पति पर बेटी के साथ अश्लील हरकत की कोशिश का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया.

Wife files case against husband
पिता पर बेटी के साथ अश्लील हरकत की कोशिश का आरोप, मां ने दर्ज कराया मुकदमा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 10, 2026 at 5:20 PM IST

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रामनगर: नैनीताल के रामनगर से एक बेहद सनसनीखेज और रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. मामले के मुताबिक, एक महिला ने अपने ही पति पर अपनी अविवाहित बेटी के साथ गलत हरकत करने की कोशिश और अश्लील मैसेज भेजने के गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 74 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पूरा मामला रामनगर क्षेत्र के एक कॉलोनी का है. पीड़ित युवती की मां ने रामनगर कोतवाली में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि, उसका पति अपनी ही बेटी के मोबाइल फोन पर व्हाट्सएप के जरिए गंदे और अश्लील संदेश भेजता था. इतना ही नहीं, वह बेटी के साथ छेड़छाड़ और गलत हरकत करने की कोशिश भी करता था. महिला के मुताबिक, उसकी बेटी ने खुद उसे इस पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद जब महिला ने अपने पति से इस बारे में बात की तो उसने उल्टा पत्नी को ही धमकाना शुरू कर दिया. महिला ने आरोप लगाया कि, पति ने तरह-तरह की धमकियां देते हुए डराने का प्रयास किया.

तहरीर में महिला ने यह भी बताया कि, उसे डर है कि कहीं उसका पति बेटी को अकेला पाकर उसके साथ कोई गलत और अश्लील हरकत न कर बैठे. इसी आशंका और बेटी की सुरक्षा को देखते हुए उसने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की.

इस पूरे मामले पर रामनगर कोतवाली सुशील कुमार का कहना है कि, पीड़िता की मां की तहरीर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला उपनिरीक्षक द्वारा युवती के बयान दर्ज किए गए हैं. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 74 के तहत आरोपी पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

दूसरी तरफ, इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग भी इस तरह के आरोपों को लेकर हैरानी जता रहे हैं.

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पत्नी ने पति पर दर्ज कराया मुकदमा
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