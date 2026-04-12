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जयपुर में बाइक पर जा रही युवती से छेड़छाड़, पीछे चल रहे साथियों ने वीडियो बनाया, चार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी के मुहाना थाना इलाके में चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ करने और इस घटना का वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने आज रविवार को इस मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि इस घटना में बाइक सवार दो युवकों ने बाइक पर जा रही एक लड़की से छेड़छाड़ की थी. वहीं, उनके पीछे बाइक पर चल रहे दो युवकों ने इस घटना का वीडियो बनाया. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले.

10 अप्रैल को वायरल हुआ वीडियो: डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि यह घटना मुहाना थाना इलाके की है. हालांकि, यह घटना पिछले साल दिसंबर की है, जहां एक बाइक पर जा रही युवती से बाइक सवार मनराज और सुदामा मीणा ने छेड़छाड़ की. उनके दो साथियों ने इस घटना का अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया. यह वीडियो 10 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. घटना के वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है.