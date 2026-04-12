जयपुर में बाइक पर जा रही युवती से छेड़छाड़, पीछे चल रहे साथियों ने वीडियो बनाया, चार आरोपी गिरफ्तार

जयपुर में बाइक पर जा रही युवती से छेड़छाड़, पीछे चल रहे साथियों ने वीडियो बनाया, चार आरोपी गिरफ्तार
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.
Published : April 12, 2026 at 7:24 PM IST
जयपुर: राजधानी के मुहाना थाना इलाके में चलती बाइक पर युवती से छेड़छाड़ करने और इस घटना का वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने आज रविवार को इस मामले का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि इस घटना में बाइक सवार दो युवकों ने बाइक पर जा रही एक लड़की से छेड़छाड़ की थी. वहीं, उनके पीछे बाइक पर चल रहे दो युवकों ने इस घटना का वीडियो बनाया. सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. आरोपियों की पहचान के लिए पुलिस ने 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले.
10 अप्रैल को वायरल हुआ वीडियो: डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि यह घटना मुहाना थाना इलाके की है. हालांकि, यह घटना पिछले साल दिसंबर की है, जहां एक बाइक पर जा रही युवती से बाइक सवार मनराज और सुदामा मीणा ने छेड़छाड़ की. उनके दो साथियों ने इस घटना का अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया. यह वीडियो 10 अप्रैल को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. घटना के वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है.
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आरोपियों पर पहले भी दर्ज हैं मुकदमे: उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. टोंक जिले के रानीपुरा गांव निवासी 24 वर्षीय मनराज मीणा, सुदामा मीणा, 19 वर्षीय महेश बंजारा और दौसा जिले के कीरतपुरा निवासी 21 वर्षीय लोकेश बंजारा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मनराज के खिलाफ पहले पांच मुकदमे दर्ज हैं, जबकि सुदामा, महेश और लोकेश के खिलाफ एक-एक मुकदमा दर्ज है. ये घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पहचान और हुलिया बदलकर फरारी काट रहे थे. इनसे पूछताछ में अन्य वारदातों का खुलासा होने की संभावना है.