ETV Bharat / state

सिद्धार्थनगर में पत्नी ने प्रेमी से कराई पति की हत्या, चार गिरफ्तार

सिद्धार्थनगर: ढेबरुआ पुलिस और जनपदीय एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने मुहचोरवा घाट पर हुए हरिश्चंद्र हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है.



पुलिस के मुताबिक, इस हत्या की वजह प्रेम प्रसंग, अवैध संबंध व घरेलू विवाद था, जिसमें हरिश्चंद्र की पत्नी माया देवी ने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी नियाज अहमद के साथ खौफनाक साजिश रचते हुए 1 लाख 10 हजार रुपये की सुपारी दी थी.

मामला 30 अगस्त 2026 की रात का है, जब रामनगर के पास मुहचोरवा घाट पर अभियुक्तों द्वारा हरिश्चंद्र की हत्या कर शव को बूढ़ी राप्ती नदी में फेंक दिया गया था. हत्या को हादसे का रूप देने के लिए ई-रिक्शा दुर्घटना की झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश की गई थी.

मामले में नामजद अभियुक्त इरशाद, अब्दुल्ला, नियाज अहमद और मृतक की पत्नी माया देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा जा रहा है.



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ. अभिषेक महाजन ने बताया कि ग्राम कपियवा निवासी हरिश्चंद्र की हत्या गत तीस अगस्त को मुहचोरवा घाट पर हुई थी. घटना को ई रिक्शा का दुर्घटना का स्वरूप देने की कोशिश की गई. इस प्रकरण में थाना ढेबरूवा में मुकदमा दर्ज कर घटना का अनावरण करने के लिए कई टीम लगाई गई.