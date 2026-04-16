'डॉक्टर साहब इसी सर्प ने डसा है..' दुनिया के जहरीले सांपों में से एक को झोले से निकालकर बोली महिला
दुनिया के जहरीले सांप में से एक ने महिला को डस लिया. महिला कुछ ही मिनट में बेहोश हो गई. परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन..
Published : April 16, 2026 at 6:01 PM IST
गोपालगंज : बिहार के गोपालगंज में एक महिला को दुनिया के सबसे जहरीले सांप में से एक सांप ने डस लिया. महिला डरी नहीं बल्कि उसे पकड़कर झोले में डाल लिया और अस्पताल पहुंच गई. डॉक्टर ने पूछा कि कौन सा सांप काटा है? तो महिला ने झोले में काटने वाले सांप को दिखाया.
जहरीले सांप को पकड़कर पहुंची अस्पताल : डॉक्टर ने जैसे ही सांप को देखा वह हैरान रह गए. डॉक्टर और मरीज सांप को देखते ही असहज होकर इधर-उधर भागने लगे. हॉस्पिटल में अफरा-तफरी मच गई. पकड़ा गया सांप छोटा था लेकिन जहरीला था. डॉक्टर ने खुद को संभालते हुए सांप से दूरी बनाकर रखने की बात कही और उसका इलाज शुरु किया.
घर में घुसे सांप ने डसा : सांप ने महिला को तब डसा था जब वह घर में खाना बना रही थी. इसी बीच छिपकर बैठे सांप ने उस पर हमला कर दिया और उसे डस लिया. सांप का जहर इतना घातक था कि महिला कुछ ही मिनटों में बेहोश हो गई. हालांकि इस बीच महिला सांप को झोले में डाल चुकी थी. चीख-पुकार सुनकर दौड़े परिजनों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और आनन-फानन में महिला को लेकर मॉडल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे.
रसेल वाइपर से सर्पदंश : आमतौर पर सांप के डसने पर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यहां परिजन पहचान के लिए सांप को भी साथ ले आए. जैसे ही डॉक्टरों को पता चला कि यह रसेल वाइपर है, अस्पताल में हड़कंप मच गया. रसेल वाइपर भारत के 'बिग फोर' यानी चार सबसे खतरनाक सांपों में से एक है. इसका जहर हीमोटोक्सिक होता है, जो शरीर के खून को थक्के में जमाने लगता है. इससे किडनी व शरीर के अन्य अंग फेल कर देता है.
पैर में डसा था सांप : इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर रणधीर कुमार ने तत्काल महिला का उपचार शुरू किया. उसे एंटी-वेनम की डोज दी गई. फिलहाल महिला की स्थिति सामान्य बनी हुई है. वह डॉक्टरों की गहन निगरानी में है. सांप ने महिला के पैर में डसा था.
"एक महिला आई है उसके पैर में सर्प ने डस लिया था. सांप को परिजन लेकर पहुंचे थे और उन्होंने दिखाया है.महिला ने बताया कि इसी सांप ने काटा है. सांप को देखने से पता चला कि यह रसेल वाइपर है, जो काफी जहरीला होता है. उनका इलाज किया जा रहा है और 24 घंटा के लिए निगरानी में रखी जा रही है. फिलहाल स्थिति सामान्य है.''- रणधीर कुमार, इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर
अस्पताल पहुंचने से बची जान : अगर यही महिला सीधे अस्पताल न आती और झाड़-फूंक पर भरोसा रखकर अंधविश्वास के चलते इलाज कराती तो शायद इसकी जान बचाना भी मुश्किल होता. लेकिन महिला ने धैर्य रखा और उचित इलाज के लिए अस्पताल पहुंची जिसके चलते अभी उसके ऊपर जोखिम कम हो गया.
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