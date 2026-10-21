पलामू में नावाबाजार में महिला लापता, अपहरण की आशंका, ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे किया जाम
पलामू में एक महिला लापता हो गई, जिसके चलते ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क जाम कर दिया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 21, 2026 at 2:04 PM IST
पलामूः जिले के नावाबाजार थाना क्षेत्र के बसना गांव से एक महिला लापता हो गई है. परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर की और नेशनल हाईवे 39 को जाम कर दिया है. ग्रामीण, महिला को बरामद करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की
दरअसल बसना गांव की रहने वाली महिला मंगलवार की रात दुर्गा पूजा समारोह से वापस घर लौट रही थी. इसी क्रम में महिला लापता हो गई. स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने महिला का अपहरण किया है. जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है वह आपराधिक प्रवृत्ति का है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी.
आरोपी के खिलाफ छापेमारी जारी
नावाबाजार के थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस को एक बाइक मिली है जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है वह आपराधिक प्रवृत्ति का है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. आरोपी के खिलाफ छापेमारी की जा रही है. ग्रामीणों ने पुलिस को कई बिंदुओं पर जानकारी भी दी है जिसके बाद आगे की कारवाई की जा रही है.
वाहनों की लंबी लाइन लगी
दरअसल महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी रही है. ग्रामीणों ने बसना में ही नेशनल हाईवे 39 को जाम किया है. जाम से जनजीवन प्रभावित हो गया है. दोनों ओर से वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई है. हालांकि पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत कर जाम को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं.
ये भी पढ़ेंः
पलामू में महिला लापता, ससुराल पक्ष पर नवविवाहिता की हत्या का आरोप
पलामू में लापता व्यक्ति का शव बरामद, अवैध संबंध में हत्या की आशंका
झारखंड से लापता आठ लोगों की तलाश में देशभर की पुलिस होगी अलर्ट, सीआईडी ने जारी किया हू एंड क्राई नोटिस