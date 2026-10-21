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पलामू में नावाबाजार में महिला लापता, अपहरण की आशंका, ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे किया जाम

ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे किया जाम ( Etv Bharat )

पलामूः जिले के नावाबाजार थाना क्षेत्र के बसना गांव से एक महिला लापता हो गई है. परिजनों ने अपहरण की आशंका जाहिर की और नेशनल हाईवे 39 को जाम कर दिया है. ग्रामीण, महिला को बरामद करने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की