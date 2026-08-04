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साबरमती-आगरा एक्सप्रेस में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बेटे को जन्म

ट्रेन से आगरा कैंट पहुंचते ही मेडिकल टीम ने प्रसूता और नवजात को अटेंड किया.

साबरमती एक्सप्रेस में महिला ने दिया बेटे को जन्म
साबरमती एक्सप्रेस में महिला ने दिया बेटे को जन्म (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 9:04 PM IST

2 Min Read
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आगरा: साबरमती-आगरा एक्सप्रेस में सफर कर रही एक 22 वर्षीय गर्भवती महिला को सोमवार की सुबह अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसे देखकर गर्भवती का परिवार घबरा गया और तत्काल रेलवे को सूचना दी.

सुचना मिलते ही रेलवे अधिकारी हरकत में आए और आगरा कैंट स्टेशन को मैसेज दिया, लेकिन कैंट स्टेशन पहुंचने से पहले ही गर्भवती ने बेटे को जन्म दे दिया. हालांकि, साबरमती-आगरा एक्सप्रेस के कैंट पहुंचने से पहले ही मेडिकल टीम स्टेशन पर तैनात थी.

संजय कुमार गौतम (Photo credit;ETV Bharat)

ट्रेन के आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचते ही मेडिकल टीम ने प्रसूता और नवजात शिशु को अटेंड किया. दोनों के स्वास्थ्य की जांच की. इसके बाद रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया. इस संबंध में आगरा रेल मंडल के पीआरओ ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए रेलवे हमेशा तैयार है.

वहीं, आगरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि सोमवार की सुबह 6:24 बजे गर्भवती महिला यात्री के परिवार ने रेलवे मेडिकल से मदद मांगी थी, जिस पर तत्काल कार्यवाई करते हुए मेडिकल टीम आगरा कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर पहुंची. ट्रेन रुकते ही डॉ. अवंतिका सिन्हा और नर्स सिमरन शर्मा ने प्रसूता माधुरी और उसके नवजात शिशु को अटेंड किया.

मेडिकल टीम ने दोनों के स्वास्थ्य की जांच की. जच्चा-बच्चा स्वस्थ होने पर दोनों को एंबुलेंस के जरिए रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर जज्जा और बच्चा दोनों की स्थिति सामान्य हैं. माधुरी के परिवार और परिजन ने रेलवे स्टाफ का आभार जताया. कहा कि टीटीई से लेकर डॉक्टर और स्टेशन स्टाफ ने बेहद संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई. जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई.

ये भी पढ़े: चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी: गोरखधाम एक्सप्रेस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, यात्रियों की मदद से सुरक्षित हुआ प्रसव

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