ETV Bharat / state

एंबुलेंस में पायलट की समझदारी से सुरक्षित हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित

एंबुलेंस में पायलट की सूझबूझ से सुरक्षित हुआ प्रसव ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जनपद में संचालित 108 एंबुलेंस सेवा शनिवार को एक बार फिर गर्भवती महिला के लिए जीवनरक्षक साबित हुई. हुजूरपुर क्षेत्र के यादवपुर मटेहिया में 33 वर्षीय महिला को अस्पताल ले जाते समय अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद एंबुलेंस में तैनात ईएमटी और पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला का सुरक्षित प्रसव कराया. मां और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं.

दरअसल, हुजूरपुर क्षेत्र के यादवपुर मटेहिया निवासी 33 वर्षीय आशा देवी को आज सुबह प्रसव पीड़ा होने पर 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही एंबुलेंस संख्या UP32FG0563 मौके पर पहुंची और महिला को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई.