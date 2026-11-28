एंबुलेंस में पायलट की समझदारी से सुरक्षित हुआ प्रसव, जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित
एंबुलेंस गर्भवती महिला के लिए जीवनरक्षक साबित हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 7:03 PM IST
बहराइच: जनपद में संचालित 108 एंबुलेंस सेवा शनिवार को एक बार फिर गर्भवती महिला के लिए जीवनरक्षक साबित हुई. हुजूरपुर क्षेत्र के यादवपुर मटेहिया में 33 वर्षीय महिला को अस्पताल ले जाते समय अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद एंबुलेंस में तैनात ईएमटी और पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला का सुरक्षित प्रसव कराया. मां और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं.
दरअसल, हुजूरपुर क्षेत्र के यादवपुर मटेहिया निवासी 33 वर्षीय आशा देवी को आज सुबह प्रसव पीड़ा होने पर 108 एंबुलेंस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही एंबुलेंस संख्या UP32FG0563 मौके पर पहुंची और महिला को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुई.
इसी दौरान रास्ते में महिला की प्रसव पीड़ा बढ़ गई. मौके पर एंबुलेंस में तैनात ईएमटी सौरभ कुमार गुप्ता और पायलट उमाशंकर पांडेय ने सूझबूझ का परिचय देते हुए चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई, जिसके बाद एंबुलेंस में बच्चे की किलकारी गूंज उठी और एंबुलेंस में मौजूद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई.
नवजात को तत्काल आवश्यक देखभाल और सक्शनिंग प्रदान की गई. प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं. इसके बाद एंबुलेंस कर्मियों ने बिना देरी किए दोनों को सीएचसी चिरियाटांड़ पहुंचाया, जहां दोनों का इलाज किया जा रहा है. डॉक्टरों के अनुसार दोनों की हालत बेहतर बताई जा रही है.
ये भी पढ़ें: क्या सच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बेहतर फर्टिलिटी के लिए सप्लीमेंट लेना जरूरी है? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
ये भी पढ़ें: चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी: गोरखधाम एक्सप्रेस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, यात्रियों की मदद से सुरक्षित हुआ प्रसव