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रेवाड़ी में गर्भवती महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म, एंबुलेंस ना आने पर पैदल घर से निकली थी

हरियाणा के रेवाड़ी में एंबुलेंस के पहुंचने से पहले ही महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दे दिया.

Woman gives birth on the road in Rewari after ambulance fails to arrive
रेवाड़ी में गर्भवती महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 10:42 PM IST

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Updated : August 8, 2026 at 10:58 PM IST

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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी जिले के कोसली सालाहवास रोड क्षेत्र में शनिवार देर रात एक गर्भवती महिला ने सड़क पर ही प्री-मैच्योर बच्चे को जन्म दे दिया. परिजनों के अनुसार, महिला की डिलीवरी 30 अक्टूबर को संभावित थी. प्रसव पीड़ा होने पर महिला सुबह कोसली के सरकारी अस्पताल पहुंची थी, जहां से उसे अल्ट्रासाउंड के लिए नागरिक अस्पताल रेवाड़ी रेफर किया गया था.

सड़क पर महिला की हुई डिलीवरी : परिजनों के मुताबिक, महिला एंबुलेंस से रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल पहुंची और वहां अल्ट्रासाउंड करवाया. इसके बाद परिजन महिला को ट्रेन से वापस कोसली लेकर आए. शाम को महिला को दोबारा तेज दर्द होने पर परिजनों ने एंबुलेंस के लिए फोन किया. महिला के पति राकेश के अनुसार, एंबुलेंस के पहुंचने में देरी के चलते पहले ही महिला अपने परिजनों के साथ पैदल घर से अस्पताल की ओर निकल पड़ी. इसी दौरान रास्ते में सड़क पर ही उसकी डिलीवरी हो गई और उसने प्री-मैच्योर बच्चे को जन्म दिया.

रेवाड़ी में गर्भवती महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म (ETV Bharat)

महिला और नवजात को एंबुलेंस अस्पताल ले गई : घटना के बाद एंबुलेंस मौके पर पहुंची और महिला और नवजात को कोसली के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. समय से पहले बच्चे के जन्म के कारण चिकित्सकों ने महिला और नवजात को बेहतर उपचार के लिए दोबारा नागरिक अस्पताल रेवाड़ी रेफर कर दिया. परिजनों ने आरोप लगाया कि रेवाड़ी में अल्ट्रासाउंड के बाद महिला की पर्याप्त देखभाल नहीं की गई और वापस कोसली आने के लिए उन्हें एंबुलेंस की सुविधा भी नहीं मिली, जिसके चलते उन्हें ट्रेन से वापस आना पड़ा. हालांकि, इन आरोपों पर स्वास्थ्य विभाग का पक्ष सामने आना बाकी है.

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Last Updated : August 8, 2026 at 10:58 PM IST

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