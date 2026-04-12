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फ्लेटफार्म पर गूंजी किलकारी: महिला जवानों ने कराया सुरक्षित प्रसव, जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ

पटना जंक्शन के प्लेटफार्म पर एक बच्ची ने जन्म दिया. आरपीएफ की महिला जवान ने दरियादिली दिखायी.

Woman Gives Birth On Patna Junctio
पटना रेलवे अस्पताल में जच्चा-बच्चा और महिला जवान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 12, 2026 at 8:10 PM IST

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पटना: मुसीबत के वक्त जब कोई मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तो वो किसी फरिश्ते से कम नहीं होता. ऐसा ही कुछ नजारा दानापुर रेल मंडल के पाटलिपुत्र स्टेशन पर देखने को मिला. यहां प्लेटफॉर्म नंबर दो पर एक गर्भवती महिला दर्द से तड़प रही थी, लेकिन सही समय पर पहुंची महिला पुलिसकर्मियों की सूझबूझ से एक नई जिंदगी ने स्टेशन पर ही दस्तक दी.

अचानक तेज प्रसव पीड़ा: दरअसल, खगड़िया की रहने वाली खुशबू कुमारी अपने घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थीं. इसी दौरान उन्हें अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. खुशबू को दर्द से कराहते देख स्टेशन पर मौजूद लोग सहम गए. तभी ड्यूटी पर तैनात RPF और GRP की महिला जवानों की नजर उन पर पड़ी. बिना एक पल गंवाए महिला जवान एकता और उनकी टीम मौके पर पहुंची.

Woman Gives Birth On Patna Junctio
पटना जंक्शन पर प्रसव (ETV Bharat)

महिला जवानों ने दिखाई हिम्मत: हालात ऐसे थे कि महिला को तुरंत अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं था. ऐसे में महिला जवानों ने अपनी संवेदनशीलता और हिम्मत दिखाई. उन्होंने अन्य महिला यात्रियों की मदद से प्लेटफॉर्म पर ही एक सुरक्षित घेरा बनाया और खुशबू का सफल प्रसव कराया.

Woman Gives Birth On Patna Junctio
पटना जंक्शन पर प्रसव (ETV Bharat)

प्लेटफॉर्म गूंजी किलकारी: कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर दो बच्ची की किलकारियों से गूंज उठी. जन्म के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों ने एम्बुलेंस बुलाकर जच्चा और बच्चा दोनों को दानापुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां दोनों अब बिल्कुल स्वस्थ हैं.

महिला जवान की तारीफ: महिला जवान एकता ने बताया कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उनकी पहली प्राथमिकता महिला की जान बचाना और उसे सुरक्षित महसूस कराना था. आज इस नेक काम की चर्चा पूरे स्टेशन पर हो रही है. हर कोई इन महिला जवानों की मुस्तैदी को सलाम कर रहा है.

आरपीएफ जवान एकता (ETV Bharat)

"सूचना मिली की एक महिला प्रसव पीड़िता से परेशान है. इसके बाद प्लेटफार्म पर ही कपड़ों से घेरा बनाकर उनका प्रसव कराया गया. इसके बाद रेलवे अस्पताल भेज दिया गया. जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित हैं." -एकता, आरपीएफ जवान

ये भी पढ़ें: चलती ट्रेन में शुरू हुई प्रसव पीड़ा, प्लेटफॉर्म पर गूंजी किलकारी, रेलवे ने दिखाई मुस्तैदी

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प्लेटफार्म पर महिला का प्रसव
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