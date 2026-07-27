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चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी: गोरखधाम एक्सप्रेस में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, यात्रियों की मदद से सुरक्षित हुआ प्रसव

कानपुर: गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफर के दौरान एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. कोच में मौजूद महिला यात्रियों ने सूझबूझ दिखाते हुए चादरों का घेरा बना कर सुरक्षित प्रसव कराया. महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया. कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचने से पहले से तैयार रेलवे मेडिकल टीम ने मां और नवजात की जांच कर उन्हें उर्सला अस्पताल भेज दिया. दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं.

जानकारी के अनुसार, भठिंडा से गोरखपुर जा रही गोरखधाम एक्सप्रेस में गाजियाबाद और कानपुर के बीच, अचानक एस-1 कोच की सीट नंबर 32 पर यात्रा कर रही गर्भवती महिला को लेबर पेन शुरू हो गया, बस्ती की रहने वाली सहयात्री शीला तिवारी ने इसकी सूचना टीटीई को दी. टीटीई ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर इसकी जानकारी दी, इस दौरान, महिला यात्रियों ने पुरुष यात्रियों को बाहर कर चादरों से घेरा बनाकर सुरक्षित प्रसव कराया.

सूचना मिलते ही टीटीई और आरपीएफ ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन को अलर्ट कर दिया. ट्रेन के प्लेटफॉर्म नंबर-9 पर पहुंचने से पहले ही आरपीएफ और रेलवे के मेडिकल स्टाफ पूरी तैयारी के साथ स्टेशन पहुंचे. सुबह 6:25 बजे ट्रेन के कानपुर पहुंचने पर डॉक्टर और उनकी टीम ने मां और नवजात का स्वास्थ्य परीक्षण किया. दोनों की हालत सामान्य मिलने पर उन्हें उर्सला अस्पताल भेज दिया गया.