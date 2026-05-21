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लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म; लोगों ने उठाया सिस्टम पर सवाल

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि प्रकरण की जांच कराकर संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म.
लखनऊ के कैसरबाग बस अड्डे पर महिला ने दिया बच्चे को जन्म. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 9:46 AM IST

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लखनऊ: राजधानी के कैसरबाग बस अड्डे पर बुधवार देर रात एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. बस अड्डे पर कोई मेडिकल फैसिलिटी न होने से महिला को दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने भी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

महिला को जब प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो स्थानीय लोगों और धानुक समाज ऐशबाग के विश्वास धानुक ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को सूचना दी. इसके बाद वजीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची. तब तक महिला ने बस अड्डे पर ही बच्चे को जन्म दे दिया था.

वजीरगंज इंस्पेक्टर ने बताया कि महिला का प्रसव हो चुका था. पुलिस और नागरिकों की मदद से जच्चा-बच्चा को सुरक्षित अवंती बाई लोधी अस्पताल भेजा गया.

जच्चा-बच्चा की मदद करने वाले विश्वास धानुक ने बताया कि बस अड्डा जैसे सार्वजनिक स्थान पर प्रसव जैसी आपात स्थिति के लिए मेडिकल सुविधा या प्रशिक्षित स्टाफ का न होना व्यवस्थागत कमी को दर्शाता है.

कैसरबाग जैसे बड़े बस अड्डे पर प्रतिदिन हजारों यात्री आते-जाते हैं, जिसमें गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बीमार लोग भी शामिल होते हैं. ऐसे स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, महिला सहायता डेस्क या 108 एंबुलेंस की त्वरित उपलब्धता की जरूरत महसूस होती है. पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने स्थिति को बिगड़ने से रोका, लेकिन यह रिएक्टिव उपाय है, प्रिवेंटिव नहीं.

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने घटना का संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. महिला और उनके बच्चे के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा. सरकार इसकी जिम्मेदारी ले रही है. ऐसी घटना क्यों हुई? इसकी पूरी जांच होगी.

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