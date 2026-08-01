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एटा में घर में घुसकर महिला से रेप का प्रयास, विरोध पर करंट से किया बेहोश, हत्या की कोशिश; मासूम की वजह से बची जान

गंभीर रूप से घायल महिला को आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस.

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एटा में महिला के साथ हैवानियत (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 2:19 PM IST

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एटा : अवागढ़ थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां घर में सो रही एक महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने रेप का प्रयास किया. आरोप है कि आरोपी ने रेप की कोशिश के दौरान क्रूरता की सारी हदें पार दीं. उसने महिला को बिजली का करंट लगा दिया. जब महिला बेहोश हो गई, तो जूते के फीते से गला कसकर उसकी हत्या का भी प्रयास किया. फिलहाल, गंभीर रूप से घायल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पीड़ित परिजनों के अनुसार, शुक्रवार की रात में महिला घर में सो रही थी, तभी आरोपी सनी यादव पीछे के दरवाजे से घर में घुसा आया और महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के प्रयास की वारदात को अंजाम दिया. जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद उसने बिजली का करंट लगाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इतना ही नहीं, जूते के फीते से गला कसकर जान लेने की भी कोशिश की.

इस बीच महिला का 5 वर्षीय बेटा जाग गया और मां की हालत देखकर जोर-जोर से रोने लगा. बच्चे की रोने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे. उन्हें आता देख आरोपी वहां से भाग गया. वहीं, महिला अचेत अवस्था में पड़ी मिली. सूचना मिलते ही अवागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने आगरा के हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जहां एक निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है.

पीड़िता के जेठ की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट समेत अन्य संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है.

अपर पुलिस अधीक्षक श्वेता पांडे ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं. उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है.

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