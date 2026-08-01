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एटा में घर में घुसकर महिला से रेप का प्रयास, विरोध पर करंट से किया बेहोश, हत्या की कोशिश; मासूम की वजह से बची जान

एटा : अवागढ़ थाना क्षेत्र से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां घर में सो रही एक महिला के साथ गांव के ही एक युवक ने रेप का प्रयास किया. आरोप है कि आरोपी ने रेप की कोशिश के दौरान क्रूरता की सारी हदें पार दीं. उसने महिला को बिजली का करंट लगा दिया. जब महिला बेहोश हो गई, तो जूते के फीते से गला कसकर उसकी हत्या का भी प्रयास किया. फिलहाल, गंभीर रूप से घायल पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पीड़ित परिजनों के अनुसार, शुक्रवार की रात में महिला घर में सो रही थी, तभी आरोपी सनी यादव पीछे के दरवाजे से घर में घुसा आया और महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के प्रयास की वारदात को अंजाम दिया. जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की. इसके बाद उसने बिजली का करंट लगाकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. इतना ही नहीं, जूते के फीते से गला कसकर जान लेने की भी कोशिश की.

इस बीच महिला का 5 वर्षीय बेटा जाग गया और मां की हालत देखकर जोर-जोर से रोने लगा. बच्चे की रोने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे. उन्हें आता देख आरोपी वहां से भाग गया. वहीं, महिला अचेत अवस्था में पड़ी मिली. सूचना मिलते ही अवागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने आगरा के हायर सेंटर रेफर कर दिया है, जहां एक निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है.



