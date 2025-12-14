ETV Bharat / state

गोरखपुर में ट्रेन से कटकर महिला और बच्ची की मौत, दूसरी बच्ची की हालत नाजुक

महिला और पड़ोस में रहने वाली बच्ची की मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: शहर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में गोरखनाथ ओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रही ट्रेन की पटरी पर, रविवार की देर शाम एक महिला और दो बच्चियां ट्रेन की चपेट में आ गई. इस हादसे में महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है. वहीं एक दूसरी बच्ची अभी जिंदगी मौत से मेडिकल कॉलेज में जूझ रही है. महिला रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही थी. घर से 500 मीटर की दूरी पर हुआ हादसा: वह अपने घर से महज 500 मीटर दूर ही निकलकर यहां तक पहुंची थी. महिला अपने पड़ोस की दो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी. तीनों को पटरी पर तड़पता देखकर परिजनों की नजर पड़ी और वह उनको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल गए. वहां महिला और एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया. पड़ोस की दो बच्चियों को घुमान ले गयी थी: हादसे की सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. लेन गवाने वाली महिला सावित्री यादव था, जो गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर के उत्तरी यादव टोला की रहने वाली थी. वह अपने पड़ोस की दो बच्चियों कनक यादव जिसकी उम्र 8 वर्ष और मीठी जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, उनको लेकर घूमने के लिए निकली थी.