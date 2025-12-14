ETV Bharat / state

गोरखपुर में ट्रेन से कटकर महिला और बच्ची की मौत, दूसरी बच्ची की हालत नाजुक

प्रभारी निरीक्षक जीआरपी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि 32 वर्षीय सावित्री यादव और 8 साल की कनक यादव की मौत हो गयी.

December 14, 2025

गोरखपुर: शहर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र में गोरखनाथ ओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रही ट्रेन की पटरी पर, रविवार की देर शाम एक महिला और दो बच्चियां ट्रेन की चपेट में आ गई. इस हादसे में महिला और एक बच्ची की मौत हो गई है. वहीं एक दूसरी बच्ची अभी जिंदगी मौत से मेडिकल कॉलेज में जूझ रही है. महिला रेलवे क्रॉसिंग को पार कर रही थी.

घर से 500 मीटर की दूरी पर हुआ हादसा: वह अपने घर से महज 500 मीटर दूर ही निकलकर यहां तक पहुंची थी. महिला अपने पड़ोस की दो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी. तीनों को पटरी पर तड़पता देखकर परिजनों की नजर पड़ी और वह उनको लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल गए. वहां महिला और एक बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया.

पड़ोस की दो बच्चियों को घुमान ले गयी थी: हादसे की सूचना मिलने पर जीआरपी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. लेन गवाने वाली महिला सावित्री यादव था, जो गोरखनाथ थाना क्षेत्र के हुमायूंपुर के उत्तरी यादव टोला की रहने वाली थी. वह अपने पड़ोस की दो बच्चियों कनक यादव जिसकी उम्र 8 वर्ष और मीठी जिसकी उम्र 7 वर्ष थी, उनको लेकर घूमने के लिए निकली थी.

गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे हुआ हादसा: गोरखनाथ ओवरब्रिज के नीचे से तीन रेल पटरियां गुजरती हैं. इससे पहले कि वो रेलवे लाइन को पार करती कि एक ट्रेन की चपेट में तीनों आ गयी. एक पटरी पर मालगाड़ी जा रही थी, तभी दूसरी पटरी से आ रही मरुध्वज एक्सप्रेस का हॉर्न बजा तो इन्हें लगा कि मालगाड़ी हॉर्न दे रही है और वह मरुध्वज एक्सप्रेस की चपेट में आ गईं, जो जम्मूतवी जा रही थी.

मीठी को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया: प्रभारी निरीक्षक जीआरपी अनुज कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद तीनों पटरी के किनारे तड़प रही थीं. परिजन अस्पताल ले गए, लेकिन 32 वर्षीय सावित्री यादव और 8 साल की कनक यादव इस दौरान मृत घोषित कर दी गई. मीठी की सांस चल रही थी और उसे मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया है. गोरखनाथ पुलिस के साथ जीआरपी भी मौके पर छानबीन की है. गोरखनाथ थाने के इंस्पेक्टर शशि भूषण राय ने बताया है कि इस मामले में अभी तक कोई पारिवारिक उलझन की बात सामने नहीं आई है. जांच की जा रही.

