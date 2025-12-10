बेटे को ID कार्ड देने जा रही महिला लिफ्ट में फंसी, ढाई घंटे बाद दीवार तोड़कर बचाई गई जान
उदयपुर में एक महिला अपार्टमेंट की लिफ्ट में ढाई घंटे फंसी रही.
Published : December 10, 2025 at 9:38 AM IST
उदयपुर : उदयपुर के न्यू आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित एक अपार्टमेंट में बड़ा हादसा टल गया, जब एक महिला करीब ढाई घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही. छठी मंजिल पर रहने वाली भाग्यश्री अपने बेटे का स्कूल आईकार्ड नीचे देने के लिए जा रही थी. उन्होंने रोज की तरह लिफ्ट में प्रवेश किया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन कुछ ही क्षणों में लिफ्ट अचानक तेज रफ्तार से उलटी दिशा में ऊपर की ओर भागने लगी.
भाग्यश्री ने बताया कि, लिफ्ट अचानक झटके से सातवीं मंजिल की छत से जा टकराई. टकराव की आवाज इतनी जोरदार थी कि लिफ्ट के अंदर की लाइट, पैनल और अन्य सामग्री टूटकर उनके ऊपर गिर पड़े. अंधेरा और धूल के बीच महिला ने मदद के लिए कई बार आवाज लगाई, लेकिन ऊपरी मंजिल पर कोई न होने के कारण उनकी पुकार किसी को सुनाई नहीं दी.
कुछ देर बाद छठी मंजिल से गुजर रही एक महिला को हल्की-सी आवाज सुनाई दी. उसने तुरंत यह बात अपार्टमेंट में मौजूद लोगों को बताई. देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि महिला किस जगह फंसी है. काफी खोजबीन के बाद लोगों को पता चला कि लिफ्ट ऊपरी छत की दीवार में धंस गई है और महिला उसके ठीक पीछे फंसी हुई है.
हालत की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ड्रिल मशीन मंगाई गई. भाग्यश्री की आवाज के सहारे अनुमान लगाकर दीवार में सावधानी से छेद किया गया. लगभग ढाई घंटे तक चले प्रयासों के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. अपार्टमेंट निवासियों का आरोप है कि लिफ्ट में लंबे समय से तकनीकी समस्याएं आ रही थीं, लेकिन मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया गया. हादसे के बाद निवासियों ने प्रबंधन से सुरक्षा को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.