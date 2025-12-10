ETV Bharat / state

बेटे को ID कार्ड देने जा रही महिला लिफ्ट में फंसी, ढाई घंटे बाद दीवार तोड़कर बचाई गई जान

महिला लिफ्ट में फंसी ( ETV Bharat )

उदयपुर : उदयपुर के न्यू आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित एक अपार्टमेंट में बड़ा हादसा टल गया, जब एक महिला करीब ढाई घंटे तक लिफ्ट में फंसी रही. छठी मंजिल पर रहने वाली भाग्यश्री अपने बेटे का स्कूल आईकार्ड नीचे देने के लिए जा रही थी. उन्होंने रोज की तरह लिफ्ट में प्रवेश किया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लेकिन कुछ ही क्षणों में लिफ्ट अचानक तेज रफ्तार से उलटी दिशा में ऊपर की ओर भागने लगी. भाग्यश्री ने बताया कि, लिफ्ट अचानक झटके से सातवीं मंजिल की छत से जा टकराई. टकराव की आवाज इतनी जोरदार थी कि लिफ्ट के अंदर की लाइट, पैनल और अन्य सामग्री टूटकर उनके ऊपर गिर पड़े. अंधेरा और धूल के बीच महिला ने मदद के लिए कई बार आवाज लगाई, लेकिन ऊपरी मंजिल पर कोई न होने के कारण उनकी पुकार किसी को सुनाई नहीं दी. पढे़ं. राजसमंद में माइंस की लिफ्ट में लगी आग, दूर-दूर तक उठती दिखी लपटें