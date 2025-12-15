ETV Bharat / state

ट्रेन में गूंजी किलकारी; महिला ने बेटी को दिया जन्म, गोरखपुर में आधे घंटे खड़ी रही सरयू यमुना एक्सप्रेस

डॉक्टर ने महिला को अस्पताल जाने की सलाह दी थी. लेकिन, जरूरी दवाइयां लेने के बाद महिला पति और बच्ची के साथ घर चली गई.

Etv Bharat
ट्रेन में जन्मी बच्ची के साथ उसकी मां. (Photo Credit; Gorakhpur RPF)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 11:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: ट्रेन में यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा से कराह रही महिला ने रेलवे कर्मचारियों और यात्रियों के सहयोग से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बोगी के अंदर ही बेटी को सुरक्षित रूप से जन्म दिया. बच्ची के जन्म की यह घटना रविवार को हुई. आरपीएफ यूनिट ने सोमवार को बताया कि जन्म देने वाली महिला अपने पति और बच्ची के साथ प्रसव के आधे घंटे के बाद गोरखपुर से बलिया के लिए रवाना हो गई.

आरपीएफ ने बताया कि सरयू यमुना एक्सप्रेस लखनऊ से चलकर जयनगर जा रही थी. रविवार दोपहर महिला को अचानक प्रसाद पीड़ा शुरू हुई. महिला बलिया जिले की रहने वाली थी और अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी. रविवार को सरयू यमुना एक्सप्रेस को अयोध्या की जगह गोरखपुर के रास्ते चलाया गया था. दोपहर करीब 2:00 बजे जब ट्रेन बस्ती से आगे बढ़ रही थी, तभी एस-1 कोच की 45 नंबर बर्थ पर बैठी महिला ममता देवी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई.

ममता के पति अजय ने तुरंत टीटीई को इसकी जानकारी दी. टीटीई ने लखनऊ कंट्रोल रूम को सूचना दी. जिसके बाद गोरखपुर रेलवे स्टेशन के यात्री मित्र कार्यालय को डॉक्टर बुलाने की निर्देश दिए गए. ममता के पति अजय ने बताया कि यात्रा के दौरान पत्नी की हालत बिगड़ने से वह काफी घबरा गए थे. लेकिन, समय पर बुलाए गए डॉक्टर से उनकी पत्नी और बेटी दोनों सुरक्षित हो गए.

पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जैसे ही आरपीएफ यूनिट गोरखपुर को गर्भवती महिला की हालत खराब होने की जानकारी मिली, महिला जवानों को तुरंत डॉक्टर के साथ भेजा गया. सभी की मदद से सफलतापूर्वक प्रसव कराया गया. गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री मित्र जय श्याम यादव ने तुरंत रेलवे डॉक्टर सत्य प्रकाश और उनकी मेडिकल टीम को बुला लिया.

ट्रेन जब प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंची तो आरपीएफ की महिला जवानों ने कोच में जाकर यात्रियों को नीचे उतरवाया, जिससे प्रसव में कोई परेशानी न हो. इसके बाद डॉक्टर ने कोच के अंदर ही महिला का चेकअप किया और सुरक्षित प्रसव कराया. ममता ने एक बेटी को जन्म दिया. मां और बच्ची दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं. इस दौरान करीब आधे घंटे तक ट्रेन स्टेशन पर खड़ी रही.

इसके बाद दवा लेकर पति महिला और बच्ची को लेकर घर चला गया. प्रसव के बाद डॉक्टर ने महिला को अस्पताल ले जाने की सलाह दी थी. लेकिन, जरूरी दवाइयां लेने के बाद ममता अपने पति और नवजात बेटी के साथ ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई.

ये भी पढ़ेंः बलिया में युवक की हत्या; देर रात भारी सुरक्षा में कराना पड़ा अंतिम संस्कार, आरोपी फरार

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
GIRL BABY BIRTH IN TRAIN
GORAKHPUR RAILWAY STATION
SARYU YAMUNA EXPRESS
BABY BIRTH IN TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.