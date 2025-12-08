ETV Bharat / state

बरेली एक्सप्रेस ट्रेन के सामान्य कोच में गूंजी किलकारी, महिला ने दिया बच्चे को जन्म

दौसा में एक महिला ने चलती ट्रेन में बच्चे को जन्म दिया.

महिला ने दिया बच्चे को जन्म
महिला ने दिया बच्चे को जन्म (ETV Bharat Dausa)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 8, 2025 at 4:48 PM IST

Updated : December 8, 2025 at 4:55 PM IST

दौसा : जिले में सोमवार का दिन एक अनोखे पल का साक्षी बना, जब तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन के एक सामान्य कोच में नए जीवन की किलकारी गूंज उठी. सफर के बीच अचानक प्रसव पीड़ा से कराह उठी महिला यात्री की सूचना जैसे ही अन्य यात्रियों ने रेल प्रशासन तक पहुंचाई, पूरा तंत्र तुरंत अलर्ट मोड में आ गया.

आरपीएफ के एएसआई हरबर सिंह ने बताया कि दोनों पूरी तरह सुरक्षित हैं और अस्पताल में उनका उपचार जारी है. रेलवे के लिए यह राहत की बात रही कि कठिन हालात के बावजूद यात्रियों, रेल स्टाफ और मेडिकल टीम की तत्परता के चलते एक जिंदगी का स्वागत खुशी और सुरक्षित माहौल में हो सका.

आरपीएफ के एएसआई हरबर सिंह (ETV Bharat Dausa)

ट्रेन में ही दिया बच्चे को जन्म : बरेली एक्सप्रेस में यात्रा कर रही हरियाणा के नूंह जिले के चोखा गांव की 30 वर्षीय मुमफिदा अपने परिजनों के साथ गांधीधाम से नूंह अपने गांव जा रही थी, जिसे रास्ते में प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. जब तक ट्रेन दौसा के करीब पहुंची, तब तक मुमफिदा ने नवजात शिशु को जन्म दे दिया. कोच में मौजूद उसकी भाभी और अन्य महिला यात्रियों ने हिम्मत दिखाते हुए डिलीवरी कराई और हालात को संभालने की पूरी कोशिश की.

108 एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया अस्पताल : इस दौरान रेलवे कर्मचारी भी लगातार परिस्थिति पर नजर बनाए हुए थे. दौसा स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही रेलकर्मियों और आरपीएफ ने बिना समय गंवाए 108 एंबुलेंस बुलाई. कुछ ही मिनटों में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और जच्चा-बच्चा को सुरक्षित दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया गया. फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं.

Last Updated : December 8, 2025 at 4:55 PM IST

TAGGED:

WOMAN GAVE BIRTH IN CHILD
महिला ने दिया बच्चे को जन्म
WOMAN GAVE BIRTH IN TRAIN
CHILD BIRTH IN TRAIN

