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डालटनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में महिला का प्रसव, रेलकर्मियों ने महिला को पहुंचाया अस्पताल

डालटनगंज रेलवे स्टेशन ( ETV Bharat )

पलामूः जिला में डालटनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में एक महिला का प्रसव हो गया, महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया. रेल कर्मियों में महिला की मदद की और उनको मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है.

बता दें कि महिला संगीता कुंअर गढ़वा के मेराल की रहने वाली है. सोमवार की देर शाम डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर रही थी, इसी क्रम में महिला स्टेशन के पार्किंग रोड पर लेट गई और प्रसव पीड़ा से तड़पने लगी. इसके बाद मौके पर मौजूद महिलाओं ने उसकी मदद की, जिसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया.