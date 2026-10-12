डालटनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में महिला का प्रसव, रेलकर्मियों ने महिला को पहुंचाया अस्पताल
डालटनगंज रेलवे स्टेशन के पार्किंग में महिला का प्रसव हो गया. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 8:52 PM IST
पलामूः जिला में डालटनगंज रेलवे स्टेशन की पार्किंग में एक महिला का प्रसव हो गया, महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया. रेल कर्मियों में महिला की मदद की और उनको मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है.
बता दें कि महिला संगीता कुंअर गढ़वा के मेराल की रहने वाली है. सोमवार की देर शाम डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर रही थी, इसी क्रम में महिला स्टेशन के पार्किंग रोड पर लेट गई और प्रसव पीड़ा से तड़पने लगी. इसके बाद मौके पर मौजूद महिलाओं ने उसकी मदद की, जिसके बाद महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया.
इस मामले की जानकारी मिलने के बाद रेलकर्मियों ने महिला की मदद की और तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. महिला का पति नहीं है और वह अपने दो बच्चों के साथ डालटनगंज रेलवे स्टेशन के अगल-बगल ही रहती है.
डालटनगंज रेलवे स्टेशन के प्रबंधक उमेश कुमार ने बताया कि एक महिला ने रेलवे स्टेशन पार्किंग की रोड पर बच्चे को जन्म दिया है. रेलकर्मियों ने मदद की और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है. मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पीटल में महिला एवं उसके नवजात की स्थिति सामान्य बनी हुई है. हालांकि महिला फिलहाल बोल नहीं पा रही है. महिला के परिजनों का पता लगाया जा रहा है और उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है.