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आरोग्य केंद्र पर लटके थे ताले, महिला ने जंगल में खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्मा

बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र के मांडवा गांव का मामला. ग्रामीणों का आरोप, हमेशा बंद रहता है आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र. जिला अस्पताल में चल रहा है महिला और नवजात का इलाज.

Woman gave birth in open sky
महिला ने खुले आसमान के नीचे बच्चे को दिया जन्म (Getty image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 2:51 PM IST

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Updated : June 6, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
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बुरहानपुर: बुरहानपुर जिले के नेपानगर क्षेत्र के मांडवा गांव से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल ग्राम पंचायत मांडवा के घने जंगल में एक आदिवासी महिला को पेट में तेज दर्द हुआ, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. थोड़ी देर बाद उसने जंगल में बच्चे को जन्म दिया और बेसुध हो गई. इस दौरान ग्रामीण महिलाओं ने जंगल में उसे लावारिस हालात में पड़ा देखा.

जिला अस्पताल में चल रहा है महिला और नवजात का इलाज

उन्होंने मानवता दिखाते हुए तुरंत महिला और नवजात बच्चे को गोद में उठाकर मांडवा गांव के बोमलिपाठ स्थित आरोग्य केंद्र पहुंचे. लेकिन वहां ताला लटका मिला. इससे ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखी गई. उन्होंने महिला और नवजात को नेपानगर सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचाया.

आरोग्य केंद्र पर लटके थे ताले (Getty image)

डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक इलाज किया, लेकिन नवजात का वजन कम होने के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जहां महिला और नवजात दोनों का इलाज चल रहा है. इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से आरोग्य केंद्र सुचारू रूप से संचालित किए जाने की गुहार लगाई है, ताकि उनको समय पर बेहतर इलाज मिल सके.

Woman gave birth in open sky
मांडवा गांव स्थित आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र पर लगा ताला (Getty image)

ग्रामीणों का आरोप, हमेशा बंद रहता है आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र

ग्रामीण सुरेश जमरा ने कहा, मांडवा गांव स्थित आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र हमेशा बंद रहता है. यहां कर्मचारी नहीं पहुंचते, इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है. शुक्रवार को घने जंगल में एक अज्ञात महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण उसे खुले जंगल में ही बच्चे को जन्म देना पड़ा.

Woman gave birth in open sky
महिला ने खुले आसमान के नीचे बच्चे को दिया जन्म (ETV Bharat)

सीएमएचओ कार्यालय में नहीं मिले सीएमएचओ

कई बार आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर नहीं मिलते हैं, जिसके कारण मजबूरन ग्रामीणों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नेपानगर या निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है. इससे ग्रामीणों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. इस पूरे मामले को लेकर मीडियाकर्मी जब सीएमएचओ कार्यालय में पहुंचे तो सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा नदारद पाए गए. इसके बाद पत्रकारों ने उनसे मोबाइल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.

Last Updated : June 6, 2026 at 3:00 PM IST

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