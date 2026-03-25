Thank U Railway: चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, 'यात्री मित्र' ऐप ने समय से पहुंचाई मदद
महिला उप निरीक्षक प्रियंका सिंह ने बताया कि महिला को प्रसव पीड़ा की जानकारी RFP टीम को 'यात्री मित्र' एप के जरिए मिली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 10:06 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 11:16 AM IST
गोरखपुर: रेलवे के डॉक्टर और RPF टीम ने चलती ट्रेन में महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई. इसके बाद जच्चा-बच्चा को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया. डिलीवरी के बाद जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.
यह महिला ट्रेन नंबर 15532 में ठंडरीकलां से खगड़िया के लिए यात्रा कर रही थी. महिला ने ट्रेन के जनरल कोच में बच्चे को जन्म दिया. महिला की पहचान बिहार निवासी मसरत परवीन के रूप में हुई है. वह समस्तीपुर जिले के सलाह बुजुर्ग गांव की रहने वाली है.
महिला उप निरीक्षक प्रियंका सिंह ने बताया कि महिला को प्रसव पीड़ा की जानकारी RFP टीम को 'यात्री मित्र' एप के जरिए मंगलवार शाम करीब 6 बजे मिली. इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल की टीम सक्रिय हुई और डॉक्टरों की टीम के साथ ट्रेन की बोगी तक पहुंचकर महिला को सुरक्षित प्रसव कराया गया.
जनरल कोच में दिया बच्चे को जन्म: उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म संख्या-3 पर पहुंची तो RPF टीम पूरी तत्परता और तैयारी के साथ जनरल कोच में पहुंच गई.
इस टीम में महिला उप निरीक्षक प्रियंका सिंह, दीपिका यादव, अमित उपाध्याय, कांस्टेबल सुनीता और अन्य जवान शामिल रहे. हालांकि जब तक वह कोच में पहुंचते महिला ने बच्चों को जन्म दे दिया था. प्रसव के बाद बच्चे और महिला की स्थिति को संभालने की आवश्यकता थी.
इस स्थिति को देखते हुए रेलवे अस्पताल के डॉक्टर रामप्रवेश कुशवाहा और महिला स्टाफ ने मौके पर ही चादर का घेरा बनाकर महिला को सुरक्षित माहौल दिया और प्राथमिक उपचार के बाद महिला और बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया. इस दौरान प्रसव पीड़िता महिला की मां बेगम खातून भी मौके पर थीं, जिन्हें डॉक्टर ने देखभाल के लिए सलाह दी है.
महिला उप निरीक्षक प्रियंका सिंह ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद महिला के परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए अच्छे अस्पताल ले जाने की बात कर रहे थे. इसके बाद एंबुलेंस की व्यवस्था की गई और जच्चा-बच्चा को जिला अस्पताल भेजा गया.
उन्होंने बताया कि रेल प्रशासन की तत्परता और समन्वय से महिला का सुरक्षित प्रसव संभव हो पाया. सही समय पर यात्री मित्र से मिली जानकारी ने महिला को मदद पहुंचाने में मदद की.
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