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Thank U Railway: चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, 'यात्री मित्र' ऐप ने समय से पहुंचाई मदद

'यात्री मित्र' ऐप ने समय से पहुंचाई मदद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोरखपुर: रेलवे के डॉक्टर और RPF टीम ने चलती ट्रेन में महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई. इसके बाद जच्चा-बच्चा को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया. डिलीवरी के बाद जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं.

यह महिला ट्रेन नंबर 15532 में ठंडरीकलां से खगड़िया के लिए यात्रा कर रही थी. महिला ने ट्रेन के जनरल कोच में बच्चे को जन्म दिया. महिला की पहचान बिहार निवासी मसरत परवीन के रूप में हुई है. वह समस्तीपुर जिले के सलाह बुजुर्ग गांव की रहने वाली है.

महिला उप निरीक्षक प्रियंका सिंह ने बताया कि महिला को प्रसव पीड़ा की जानकारी RFP टीम को 'यात्री मित्र' एप के जरिए मंगलवार शाम करीब 6 बजे मिली. इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल की टीम सक्रिय हुई और डॉक्टरों की टीम के साथ ट्रेन की बोगी तक पहुंचकर महिला को सुरक्षित प्रसव कराया गया.

जनरल कोच में दिया बच्चे को जन्म: उन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म संख्या-3 पर पहुंची तो RPF टीम पूरी तत्परता और तैयारी के साथ जनरल कोच में पहुंच गई.

इस टीम में महिला उप निरीक्षक प्रियंका सिंह, दीपिका यादव, अमित उपाध्याय, कांस्टेबल सुनीता और अन्य जवान शामिल रहे. हालांकि जब तक वह कोच में पहुंचते महिला ने बच्चों को जन्म दे दिया था. प्रसव के बाद बच्चे और महिला की स्थिति को संभालने की आवश्यकता थी.