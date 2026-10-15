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अस्पताल के गेट पर बच्चे का जन्म, चंद मिनटों में हुई नवजात की मौत, हॉस्पिटल के गेट पर लगा था ताला

नवजात की मौत ( ETV Bharat )

सूरजपुर: ''ड्यूटी नर्स और प्रभारी डॉक्टर की गैरजिम्मेदारी और लापरवाही की वजह से हमारे घर में आज मातम पसरा है. दशहरे के त्योहार में जो नन्हे बच्चे के रूप में खुशियां हमारे घर आने वाली थी वो दुखों में बदल गई है. जिन लोगों पर इस मौत की जिम्मेदारी है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए.'' ये आरोप मृतक नवजात के परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर और नर्स पर लगाया है.

अस्पताल के गेट पर बच्चे का जन्म दरअसल, गणेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए महिला को भर्ती कराने के लिए लाया गया था. परिजनों का आरोप है कि जब वो मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां गेट पर ताला लगा मिला. इसी बीच महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी. हालात ऐसे बन गए कि प्रसूता को वहीं पर बच्चे को जन्म देना पड़ा. जन्म के कुछ ही देर बाद नवजात की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद लोग और परिजन दोनों आक्रोशित हो गए. लोगों ने अस्पताल के गेट के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी. अस्पताल के गेट पर परिजनों ने धरना दिया और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की.