अस्पताल के गेट पर बच्चे का जन्म, चंद मिनटों में हुई नवजात की मौत, हॉस्पिटल के गेट पर लगा था ताला
नाराज परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर दोषियों को सजा देने की मांग की. अख्तर अली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 3:55 PM IST
सूरजपुर: ''ड्यूटी नर्स और प्रभारी डॉक्टर की गैरजिम्मेदारी और लापरवाही की वजह से हमारे घर में आज मातम पसरा है. दशहरे के त्योहार में जो नन्हे बच्चे के रूप में खुशियां हमारे घर आने वाली थी वो दुखों में बदल गई है. जिन लोगों पर इस मौत की जिम्मेदारी है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए.'' ये आरोप मृतक नवजात के परिजनों ने ड्यूटी डॉक्टर और नर्स पर लगाया है.
अस्पताल के गेट पर बच्चे का जन्म
दरअसल, गणेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए महिला को भर्ती कराने के लिए लाया गया था. परिजनों का आरोप है कि जब वो मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे तो वहां गेट पर ताला लगा मिला. इसी बीच महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी. हालात ऐसे बन गए कि प्रसूता को वहीं पर बच्चे को जन्म देना पड़ा. जन्म के कुछ ही देर बाद नवजात की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद लोग और परिजन दोनों आक्रोशित हो गए. लोगों ने अस्पताल के गेट के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी. अस्पताल के गेट पर परिजनों ने धरना दिया और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की.
अस्पताल के गेट पर लगा था ताला
परिजनों ने बताया कि पवनपुर तलवापारा की रहने वाली महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजन महिला को लेकर रात 11 बजे गणेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. गेट पर ताला लगा होने के चलते परिजन और मरीज दोनों समय रहते अस्पताल के भीतर नहीं पहुंच पाए. परिजनों का आरोप है कि वो काफी देर तक गेट खटखटाते और आवाज लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी गेट नहीं खोला. इधर प्रसव पीड़ा से परेशान महिला ने गेट के पास ही बच्चे को जन्म दे दिया. जन्म के कुछ ही मिनटों बाद नवजात ने दम तोड़ दिया. परिजनों का आरोप है कि अगर समय पर इलाज मिलता तो बच्चे की जान बच जाती.
रामानुज नगर के ब्लॉक केसी गणेशपुर का मामला है, जहां से एक प्रसूता प्रसव के लिए हमारे पीएचसी में आई थी. प्रसव के दौरान नवजात की मृत्यु हो गई. शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, उसके मुताबिक जो स्टॉफ नर्स है और जो ड्यूटी प्रभारी थीं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है. जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आएगी उसके मुताबिक दोषी पाए जाने वाले लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी: प्रशांत सिंह, सीएमएचओ, सूरजपुर
पीड़िता को किया गया अस्पताल में भर्ती
नवजात की मौत के बाद महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामानुजनगर पहुंचाया गया है. महिला का इलाज फिलहाल जारी है. नाराज लोगों ने सुबह होते ही गणेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग से कड़ी कार्रवाई की मांग की. सूरजपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रशांत सिंह ने कार्रवाई करते हुए गणेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक राजेश पटेल और एएनएम प्रमिला गिरी को निलंबित कर दिया है.
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