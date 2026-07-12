भोजीपुरा में मदद के बहाने महिला से सामूहिक दुष्कर्म; दो आरोपी गिरफ्तार
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 12:58 PM IST
बरेली: भोजीपुरा थाना क्षेत्र में मदद के बहाने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की विवेचना जारी है.
पुलिस के अनुसार, मूल रूप से असम के नगांव जिले की रहने वाली और वर्तमान में मुरादाबाद जिले में रह रही महिला 10 जुलाई को अपनी दो बेटियों के साथ रुद्रपुर से बरेली की ओर आ रही थी. रास्ते में बच्चों को भूख लगने पर वह भोजीपुरा थाना क्षेत्र के जादोपुर में उतर गई.
खाना खाने के बाद वह पास की एक कपड़ों की दुकान पर पहुंची, जहां उसकी मुलाकात परवेज नामक युवक से हुई. आरोप है कि परवेज ने महिला को मदद का भरोसा दिया और उसे बच्चों सहित पास स्थित वेलकम गेस्ट हाउस ले गया. वहां पहले बच्चों को बहाने से कमरे से बाहर भेज दिया गया. इसके बाद परवेज और उसके साथी शकील ने महिला के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.
पीड़िता का आरोप है कि विरोध करने पर दोनों ने उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी तथा किसी को घटना की जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देकर फरार हो गए।घटना के बाद डरी-सहमी महिला ने भोजीपुरा थाने पहुंचकर पूरी घटना की लिखित शिकायत दी. पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया है.
सीओ सूरज बहादुर सिंह ने बताया कि अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. भोजीपुरा थाना प्रभावी कुंवर बहादुर ने बताया कि घटना में मुकदमा दर्जकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.