बेटी के सामने गैंगरेप कर मां को जिंदा जलाया; 7 साल बाद 4 दोषियों को उम्रकैद, हत्यारे बोले- झूठा है मामला

संभल : गैंगरेप और हत्या के 4 दोषियों को कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. प्रत्येक पर एक लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. घटना रजपुरा इलाके में साल 2018 में हुई थी. दोषियों ने महिला के घर में घुसकर हैवानियत की थी. इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था.बेटी और भाई की गवाही से दोषियों को उनके किए की सजा मिल सकी.

चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने सजा का ऐलना किया. 7 साल बाद पीड़ित परिवार को 7 साल बाद न्याय मिला.

मामला थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव का है. यहां का रहने वाला एक व्यक्ति मजदूरी करने के लिए गाजियाबाद गया था. घर पर उसकी 7 साल की बेटी और पत्नी थी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि साल 2018 में 13 जुलाई की रात करीब 2.30 बजे गांव के ही आराम सिंह, महावीर, कुमार पाल उर्फ भोना, गुल्लू उर्फ जयवीर और एक नाबालिग घर में घुस गए थे.

सभी ने बेटी के सामने ही महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया था. इसके बाद भाग निकले थे. महिला ने मोबाइल फोन के जरिए अपने ममेरे भाई को घटना की जानकारी दी. इसकी भनक आरोपियों तक पहुंची तो वे दोबारा लौटकर आए. महिला को घसीटकर पास की एक झोपड़ी में ले गए. वहां पेट्रोल छिड़क कर आग लगी थी. इससे जिंदा जलकर मौके पर ही महिला की मौत हो गई.