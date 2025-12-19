बेटी के सामने गैंगरेप कर मां को जिंदा जलाया; 7 साल बाद 4 दोषियों को उम्रकैद, हत्यारे बोले- झूठा है मामला
संभल के रजपुरा इलाके में साल 2018 में हुई थी वारदात, भाई और बेटी की गवाही से दोषियों को मिली सजा.
संभल : गैंगरेप और हत्या के 4 दोषियों को कोर्ट ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. प्रत्येक पर एक लाख 12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है. घटना रजपुरा इलाके में साल 2018 में हुई थी. दोषियों ने महिला के घर में घुसकर हैवानियत की थी. इसके बाद पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया था.बेटी और भाई की गवाही से दोषियों को उनके किए की सजा मिल सकी.
चंदौसी स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने सजा का ऐलना किया. 7 साल बाद पीड़ित परिवार को 7 साल बाद न्याय मिला.
मामला थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव का है. यहां का रहने वाला एक व्यक्ति मजदूरी करने के लिए गाजियाबाद गया था. घर पर उसकी 7 साल की बेटी और पत्नी थी. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि साल 2018 में 13 जुलाई की रात करीब 2.30 बजे गांव के ही आराम सिंह, महावीर, कुमार पाल उर्फ भोना, गुल्लू उर्फ जयवीर और एक नाबालिग घर में घुस गए थे.
सभी ने बेटी के सामने ही महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया था. इसके बाद भाग निकले थे. महिला ने मोबाइल फोन के जरिए अपने ममेरे भाई को घटना की जानकारी दी. इसकी भनक आरोपियों तक पहुंची तो वे दोबारा लौटकर आए. महिला को घसीटकर पास की एक झोपड़ी में ले गए. वहां पेट्रोल छिड़क कर आग लगी थी. इससे जिंदा जलकर मौके पर ही महिला की मौत हो गई.
मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि मुकदमे में मृतका के ममेरा भाई और उसकी सात साल की बेटी गवाह रहे. दोनों की गवाही ने पूरे केस की दिशा तय की, पुलिस ने आरोपियों के कपड़े बरामद कर उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा. जांच में सभी के कपड़ों पर सीमेन के निशान पाए गए.
उन्होंने बताया कि घटनास्थल से पीड़िता का मोबाइल फोन मिला था. पुलिस ने लॉस्ट कॉल की रिकॉर्डिंग निकलवाई थी. इसमें महिला और उसके ममेरे भाई के बीच बातचीत की डिटेल थी. पुलिस की ओर से रिकॉर्डिंग बतौर साक्ष्य कोर्ट में पेश की गई.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट ने आराम सिंह, महावीर, कुमार पाल उर्फ भोना और गुल्लू उर्फ जयवीर को धारा 147, 148, 376डी, 302, 149, 201 व 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. प्रत्येक पर एक लाख 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. घटना में शामिल रहे नाबालिग पर अलग से मुकदमा चल रहा है.
