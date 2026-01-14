ETV Bharat / state

झज्जर में यूपी की युवती के साथ गैंगरेप, 8 घंटे में आरोपी सलाखों के पीछे, डिजिटल ट्रांजैक्शन से पकड़े गए

हरियाणा के झज्जर में यूपी की युवती से गैंग रेप की शर्मनाक घटना हुई. पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Woman from Uttar Pradesh was gang raped in Jhajjar accused were arrested by Haryana police within 8 hours
झज्जर में यूपी की युवती के साथ गैंगरेप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 14, 2026 at 2:30 AM IST

झज्जर : हरियाणा के झज्जर में यूपी की एक युवती के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है. मामले में पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 8 घंंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

यूपी से झज्जर आई थी युवती : यूपी से एक युवती अपने फूफा के साथ काम की तलाश में झज्जर के बहादुरगढ़ में आई थी. सोमवार-मंगलवार की रात करीब दो बजे वो बहादुरगढ़ के श्रीराम मेट्रो स्टेशन पर बस से उतरी थी. इस दौरान 5 युवकों ने उनका पीछा किया और रात करीब ढाई बजे दिल्ली-रोहतक रोड स्थित एक ढाबे पर ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया. पहले तो युवती घटना के बारे में खुलकर बताने से डर रही थी लेकिन पुलिस के समझाने पर उसने अपने बयान दर्ज कराए.

8 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े : झज्जर पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए मात्र 8 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आरोपियों की गतिविधियों को ट्रेस किया और उनकी लोकेशन की सटीक जानकारी हासिल की, जिससे वे जल्द ही कानून के शिकंजे में आ गए.

डिजिटल ट्रांजैक्शन से पकड़े गए आरोपी : जांच के दौरान एक अहम सुराग डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में सामने आया. आरोपियों ने शराब के ठेके से पैसों का भुगतान एक पेमेंट एप के जरिए किया था. यही डिजिटल ट्रांजैक्शन पुलिस के लिए मजबूत सबूत साबित हुआ और आरोपियों तक पहुंचने में निर्णायक कड़ी बना. पुलिस ने इस डिजिटल सबूत को आधार बनाकर तकनीकी विश्लेषण किया और आरोपियों की पहचान और मूवमेंट को ट्रैक किया. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, AI आधारित सर्विलांस सिस्टम, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड की मदद से पूरे मामले को सुलझाया गया. झज्जर पुलिस कमिश्नर डॉ. राजश्री सिंह ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि आज के समय में अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीक का सही और प्रभावी इस्तेमाल बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में भी झज्जर पुलिस AI और डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर अपराध नियंत्रण को और अधिक मजबूत करेगी.

