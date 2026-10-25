उन्नाव की युवती का शव लखनऊ में मिला; बैग से मिली पर्ची में 4 संदिग्धों के नाम, तलाश जारी
पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट से मौत का सटीक कारण स्पष्ट होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 2:00 PM IST
लखनऊ: दुबग्गा थाना क्षेत्र में किसान पथ अंडरपास के पास शनिवार रात 25 वर्षीय युवती का शव मिला. मृतका की पहचान उन्नाव जनपद के सफीपुर निवासी आशिया (25) उर्फ टीना के रूप में हुई है. चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान हैं और गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है.
पुलिस को मृतका के पास से एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें पहचान पत्र के साथ-साथ एक पर्ची मिली है. इस पर्ची पर चार युवकों के नाम और चार अंकों का एक नंबर लिखा हुआ है, जिसे पुलिस किसी वाहन का नंबर मानकर जांच की अहम कड़ी के रूप में देख रही है.
दुबग्गा के सैदपुर गांव में किसान पथ के अंडरपास की सर्विस लेन के किनारे झाड़ियों में ग्रामीणों ने बुर्का पहने एक महिला का शव पड़ा देखा. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पास पड़े बैग की तलाशी ली, तो उसमें पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र मिले.
इससे मृतका की पहचान उन्नाव के काजियाना सफीपुर निवासी कमरुद्दीन की पुत्री आशिया के रूप में हुई. घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव और फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.
मृतका के बैग से मिले एक कागज पर चार युवकों के नाम लिखे हुए हैं. पुलिस ने जांच प्रभावित न होने की वजह से इन नामों को अभी गोपनीय रखा है. पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हत्या कहीं और कर शव को साक्ष्य मिटाने की नीयत से यहां फेंका गया है.
परिजनों के मुताबिक, आशिया ने करीब 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था और वह दिल्ली में रही. जहां उसकी एक बेटी उरूज फातिमा हुई. मायके लौटने के बाद परिजनों ने उसका दूसरा निकाह माखी निवासी नासिर से कराया, लेकिन वह निकाह की अगली सुबह ही लौट आई और दोबारा ससुराल नहीं गई. विवाद के बाद पिता ने उसे घर से अलग कर दिया था. वह किराए पर व अपनी बहन के पास रह रही थी.
एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट से मौत का सटीक कारण स्पष्ट होगा. परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. बैग से मिले साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल और पर्ची में दर्ज नामों के आधार पर पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.
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