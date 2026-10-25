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उन्नाव की युवती का शव लखनऊ में मिला; बैग से मिली पर्ची में 4 संदिग्धों के नाम, तलाश जारी

उन्नाव की युवती का शव लखनऊ में मिला. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: दुबग्गा थाना क्षेत्र में किसान पथ अंडरपास के पास शनिवार रात 25 वर्षीय युवती का शव मिला. मृतका की पहचान उन्नाव जनपद के सफीपुर निवासी आशिया (25) उर्फ टीना के रूप में हुई है. चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान हैं और गला दबाकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस को मृतका के पास से एक बैग बरामद हुआ है, जिसमें पहचान पत्र के साथ-साथ एक पर्ची मिली है. इस पर्ची पर चार युवकों के नाम और चार अंकों का एक नंबर लिखा हुआ है, जिसे पुलिस किसी वाहन का नंबर मानकर जांच की अहम कड़ी के रूप में देख रही है.

दुबग्गा के सैदपुर गांव में किसान पथ के अंडरपास की सर्विस लेन के किनारे झाड़ियों में ग्रामीणों ने बुर्का पहने एक महिला का शव पड़ा देखा. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पास पड़े बैग की तलाशी ली, तो उसमें पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र मिले. इससे मृतका की पहचान उन्नाव के काजियाना सफीपुर निवासी कमरुद्दीन की पुत्री आशिया के रूप में हुई. घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी पश्चिम जितेंद्र श्रीवास्तव और फील्ड यूनिट की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए.