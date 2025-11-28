ETV Bharat / state

एक साथ तीन बच्चों को जन्म देने वाली महिला की मौत, दो नवजात बच्चों की हालत नाजुक

सिमडेगा: सिमडेगा निवासी 30 वर्षीय अरुणिमा बा का शुक्रवार सुबह 5 बजे रिम्स रांची में इलाज के दौरान मौत हो गई. अरुणिमा ने 23 नवंबर 2025 को ऑपरेशन के जरिए तीन स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था. प्रसव के बाद से ही उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी. ‎अरुणिमा बा मूल रूप से सिमडेगा जिले के रेंगारिह थाना क्षेत्र के पाईकपारा डेल्याटोली की निवासी थी. वर्तमान वो अपने पति गुलशन बा के साथ सिमडेगा जिला के ही ठेठईटांगर के ताराबोगा गिरजाटोली में रहती थी.

मृतका अरुणिमा के दो नवजात बच्चे रांची के अस्पताल में भर्ती हैं. उनके तीन नवजात बेटों में से दो की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है. उनका इलाज वर्तमान में रांची के कटहल मोड़ स्थित एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है. अरुणिमा ‎आर्थिक तंगी और राशन कार्ड में नाम ना होने की समस्या से जूझ रही थी. ‎परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है. राशन कार्ड में नाम नहीं होने से सरकारी सहायता प्राप्त करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पति गुलशन बा इस पत्नी के शव को रांची से अपने पैतृक गांव लाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

23 नवंबर को ऑपरेशन के बाद तीनों बच्चों का जन्म हुआ है. उसके बाद से ही डॉक्टर ने बताया कि किडनी आदि में इन्फेक्शन फैला हुआ है. जिसका इलाज किया जा रहा था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई. वहीं तीन में से दो बच्चों की हालत भी नाजुक बनी हुई है. दोनों की धड़कने कम चल रही है. उन्हें दूसरे अस्पताल में एडमिट किया गया है: गुलशन बा, अरुणिमा के पति

परिवार वालों ने लगाई मदद की गुहार

‎परिवार ने स्थानीय प्रशासन और समाजसेवियों से इस मुश्किल समय में मदद की गुहार लगाई है. जिससे कि शव को सम्मानजनक तरीके से गांव लाया जा सके और नवजात बच्चों का उचित इलाज सुनिश्चित हो सके. अरुणिमा के परिवार वालों ने ‎स्थानीय प्रशासन और दानदाताओं से अनुरोध किया है कि आर्थिक सहायता के लिए आगे आएं. फिलहाल विशेष रूप से शव वाहन की व्यवस्था और दोनों बीमार नवजात शिशुओं के इलाज के लिए तत्काल मदद की आवश्यकता है.