12 साल पहले हत्या.. पति-ससुर ने काटी जेल, अब महिला जिंदा मिली
12 साल पहले हुई जिस महिला की हत्या में पति और ससुर को जेल जाना पड़ा, वह अब जिंदा मिली है. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : September 11, 2026 at 8:57 PM IST
सासाराम: बिहार के रोहतास जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की पुरानी जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. करीब 12 साल पहले जिस महिला की हत्या का मामला दर्ज हुआ था और नहर से उसका शव बरामद कर परिजनों ने पहचान की थी, वही महिला अब झारखंड के गढ़वा जिले से जिंदा बरामद हुई है.
12 साल पहले शव मिलने की हुई थी पुष्टि
मामला डेहरी के बालरति बिगहा दहाउर से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार अगस्त 2014 में मालती देवी (बदला हुआ नाम) अपने रिश्ते के देवर के साथ घर से लापता हो गई थी. इसके बाद 22 अगस्त को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडा गांव के पास नहर से एक महिला का शव बरामद हुआ. महिला के भाई ने शव की पहचान अपनी बहन के रूप में की.
पति और ससुर को जाना पड़ा था जेल
इसके बाद हत्या का आरोप लगाते हुए उसके पति समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले में महिला के पति, ससुर और जेठ समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की. तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. बरामद शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया और स्थानीय चौकीदार द्वारा भी शव की पहचान किए जाने की बात सामने आई थी.
झारखंड के गढ़वा में मिली महिला
अब करीब 12 साल बाद इस कहानी में ऐसा मोड़ आया, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी. परिवार के लोगों को जानकारी मिली कि मालती अपना नाम बदलकर झारखंड के गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के लभारी गांव में रह रही है. सूचना मिलने के बाद रोहतास पुलिस ने गढ़वा पहुंचकर छानबीन की और महिला को सकुशल बरामद कर लिया. पुलिस आज महिला को रोहतास लेकर आई और सासाराम न्यायालय में प्रस्तुत किया.
"डेहरी मुफस्सिल थाना अंतर्गत महिला की शादी वर्ष 2014 में हुई थी. इस मामले में ससुराल पक्ष के विरुद्ध हत्या का आरोप लगाते हुए डेहरी नगर थाना कांड संख्या 329/14, दिनांक 20 अगस्त 2014 दर्ज किया गया था. पुलिस टीम को गढ़वा भेजा गया, जहां महिला को सकुशल बरामद कर रोहतास लाया गया है. महिला के खिलाफ मामले को गुमराह करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है."- राज, एसपी, रोहतास
12 पहले की लाश किसकी थी?
वहीं, महिला का करीब 22 वर्षीय पुत्र भी है, जो बचपन में ही मां के घर छोड़कर चले जाने के बाद उससे अलग हो गया था. अब वर्षों बाद मां के जिंदा मिलने से परिवार और पूरे इलाके में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. अब पुलिस के सामने सबसे अहम चुनौती 12 साल पहले नहर से बरामद उस शव की वास्तविक पहचान का पता लगाना है.
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