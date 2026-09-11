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12 साल पहले हत्या.. पति-ससुर ने काटी जेल, अब महिला जिंदा मिली

रोहतास की महिला गढ़वा में मिली ( ETV Bharat )

सासाराम: बिहार के रोहतास जिले से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पुलिस की पुरानी जांच पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. करीब 12 साल पहले जिस महिला की हत्या का मामला दर्ज हुआ था और नहर से उसका शव बरामद कर परिजनों ने पहचान की थी, वही महिला अब झारखंड के गढ़वा जिले से जिंदा बरामद हुई है. 12 साल पहले शव मिलने की हुई थी पुष्टि

मामला डेहरी के बालरति बिगहा दहाउर से जुड़ा है. पुलिस के अनुसार अगस्त 2014 में मालती देवी (बदला हुआ नाम) अपने रिश्ते के देवर के साथ घर से लापता हो गई थी. इसके बाद 22 अगस्त को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खंडा गांव के पास नहर से एक महिला का शव बरामद हुआ. महिला के भाई ने शव की पहचान अपनी बहन के रूप में की. रोहतास सिविल कोर्ट (ETV Bharat) पति और ससुर को जाना पड़ा था जेल

इसके बाद हत्या का आरोप लगाते हुए उसके पति समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई. पुलिस ने मामले में महिला के पति, ससुर और जेठ समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की. तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. बरामद शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया और स्थानीय चौकीदार द्वारा भी शव की पहचान किए जाने की बात सामने आई थी.