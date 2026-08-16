फेसबुक पर दिया निवेश का झांसा, चंडीगढ़ की महिला से 23 लाख रुपए की ठगी, पश्चिम बंगाल से दबोचा गया मोहम्मद उमर
फेसबुक पर साइबर ठगों ने निवेश पर मोटे मुनाफे का झांसा देकर चंडीगढ़ की एक महिला से 23 लाख 27 हजार रुपए ठग लिए.
Published : August 16, 2026 at 8:02 PM IST|
Updated : August 16, 2026 at 8:37 PM IST
चंडीगढ़ : साइबर ठगों ने निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर चंडीगढ़ की एक महिला से 23 लाख 27 हजार रुपये ठग लिए. ठगी की शुरुआत फेसबुक पर दिखे एक निवेश संबंधी विज्ञापन से हुई. इसके बाद महिला को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और मुनाफे का लालच देकर उससे अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाई गई.
फेसबुक विज्ञापन के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा : मामले की जांच कर रही चंडीगढ़ पुलिस की साइबर क्राइम थाना टीम ने इस मामले में पश्चिम बंगाल से मोहम्मद उमर (32) को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, ठगी की रकम में से 17 लाख 30 हजार रुपये आरोपी के बैंक खाते में पहुंचे थे. पुलिस के अनुसार, महिला ने फेसबुक पर निवेश से जुड़ा एक विज्ञापन देखा था जिसमें निवेश के जरिए अच्छा खासा मुनाफा कमाने का दावा किया गया था. विज्ञापन के बाद ठगों ने महिला से संपर्क किया और उसे एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया. ग्रुप में लगातार निवेश और मुनाफे से जुड़ी जानकारी साझा की जाती थी. महिला को भरोसे में लेने के बाद ग्रुप संचालक ने उसे अलग-अलग बैंक खातों की जानकारी दी और इन खातों में पैसा जमा करने के लिए कहा. महिला ने ठगों के कहने पर अलग-अलग खातों में कुल 23.27 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. रकम भेजने के बाद जब उसे ना तो निवेश से कोई फायदा मिला और ना ही ठगों से संपर्क हो पाया, तब उसे अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला.
बैंक खातों की जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस : शिकायत मिलने के बाद साइबर पुलिस ने महिला के बैंक खाते से हुए लेन-देन और रकम के पूरे मनी ट्रेल की जांच शुरू की. तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी की रकम में से 17.30 लाख रुपये मोहम्मद उमर के खाते में जमा हुए थे. बैंक रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी सुरागों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की. इसके बाद पुलिस टीम ने पश्चिम बंगाल में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया.
दो अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई : पुलिस की ओर से बयान में बताया गया कि पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि इस ठगी में दो अन्य लोग भी उसके साथ शामिल थे. अब पुलिस उनकी पहचान और भूमिका का पता लगाने में जुटी है. जांच में ये भी पता लगाया जा रहा है कि फेसबुक पर निवेश का विज्ञापन किसने डाला था, व्हाट्सऐप ग्रुप कौन चला रहा था और महिला को अलग-अलग बैंक खातों में पैसा जमा करवाने के पीछे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल थे. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी और वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर ख़बर, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : 5 करोड़ की ठगी का 2 आरोपी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार, 186 एटीएम कार्ड और 26-26 पासबुक व चेक बुक बरामद
ये भी पढ़ें : फर्जी इन्वेस्टमेंट ऐप से 2.65 करोड़ की ठगी, अंतरराष्ट्रीय गैंग के 6 आरोपी गिरफ्तार
ये भी पढ़ें : क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट के जरिए ठगी करने वाले 6 साइबर ठग गिरफ्तार, बैंक कर्मचारी बनकर देते थे झांसा