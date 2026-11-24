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सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर लुट गए ! जानें साइबर क्रिमिनल के आतंक में फंसने पर क्या करें और क्या न करें

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आगरा: आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की एक महिला को इंस्टाग्राम पर युवक से दोस्ती महंगी पड़ गई. सोशल ​मीडिया का दोस्त साइबर ठग निकला. जिसने महिला के साथ साढ़े छह लाख रुपये की साइबर ठगी की है.

पीड़ित महिला ने इस पर पति के साथ साइबर क्राइम थाना में शिकायत दी. जिस पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

साइबर क्रिमिनल ने बनाया ठगी का शिकार. (ETV Bharat) पीड़ित महिला ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि 11 नवंबर 2026 को इंस्टग्राम पर एक युवक से पहचान हुई. युवक ने खुद को अर्जुन कपूर बताया और विदेशी नंबर से कॉल किया. उसने कहा कि भारत में हर्बल लाइफ उत्पाद का कारोबार करेगा. इसके बाद हमारी बात होनी लगी. इसके बाद 15 नवंबर को कथित अर्जुन ने फिर मुझे कॉल किया और बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया है. साइबर क्रिमिनल ने बनाया ठगी का शिकार. (ETV Bharat) भारत में प्रवेश के नाम पर 80 हजार रुपये मांग रहे हैं. अभी मेरा कार्ड फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं. कार्ड चालू होने पर तुरंत रुपये वापस कर देगा. जिस पर मैंने उसे दो बार में 80 हजार रुपये क्यूआर कोड पर ट्रांसफर किए. इसके एक घंटे बाद फिर कॉल आया. उसने 15 हजार रुपये मांगे. शाम को फिर अर्जुन ने कस्टम के माल पकड़ने की जानकारी दी और कहा कि मेरे लिए हीरे की अंगूठी और सोना लेकर आया है. जिसे छुड़ाने के एवज में 1.40 लाख रुपये चाहिए. इसके बाद बहाना बनाया कि सीबीआई ने पकड़ लिया है. सामान की जांच चल रही है. उसे रुपये चाहिए. पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों रहा है. भारत आना ही नहीं चाहिए था. दस लाख रुपये की डिमांड पर पति को बताया