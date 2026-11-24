सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर लुट गए ! जानें साइबर क्रिमिनल के आतंक में फंसने पर क्या करें और क्या न करें
आगरा में एक महिला लाखों की ठगी का शिकार हो गई. ऐसा हो तो तुरंत बैंक को सूचना दें. साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:49 AM IST
आगरा: आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की एक महिला को इंस्टाग्राम पर युवक से दोस्ती महंगी पड़ गई. सोशल मीडिया का दोस्त साइबर ठग निकला. जिसने महिला के साथ साढ़े छह लाख रुपये की साइबर ठगी की है.
पीड़ित महिला ने इस पर पति के साथ साइबर क्राइम थाना में शिकायत दी. जिस पर साइबर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.
पीड़ित महिला ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि 11 नवंबर 2026 को इंस्टग्राम पर एक युवक से पहचान हुई. युवक ने खुद को अर्जुन कपूर बताया और विदेशी नंबर से कॉल किया. उसने कहा कि भारत में हर्बल लाइफ उत्पाद का कारोबार करेगा. इसके बाद हमारी बात होनी लगी. इसके बाद 15 नवंबर को कथित अर्जुन ने फिर मुझे कॉल किया और बताया कि मुंबई एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया है.
भारत में प्रवेश के नाम पर 80 हजार रुपये मांग रहे हैं. अभी मेरा कार्ड फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं. कार्ड चालू होने पर तुरंत रुपये वापस कर देगा. जिस पर मैंने उसे दो बार में 80 हजार रुपये क्यूआर कोड पर ट्रांसफर किए. इसके एक घंटे बाद फिर कॉल आया. उसने 15 हजार रुपये मांगे. शाम को फिर अर्जुन ने कस्टम के माल पकड़ने की जानकारी दी और कहा कि मेरे लिए हीरे की अंगूठी और सोना लेकर आया है. जिसे छुड़ाने के एवज में 1.40 लाख रुपये चाहिए.
इसके बाद बहाना बनाया कि सीबीआई ने पकड़ लिया है. सामान की जांच चल रही है. उसे रुपये चाहिए. पता नहीं उसके साथ ऐसा क्यों रहा है. भारत आना ही नहीं चाहिए था.
दस लाख रुपये की डिमांड पर पति को बताया
पीड़ित महिला ने साइबर थाना पुलिस को बताया कि 17 नवंबर 2026 को आरोपित ने सामान जांचने का वीडियो भेजकर चार लाख रुपये और मांगे. महिला को उसने बताया कि रुपये नहीं दिए तो जेल जाना पड़ेगा. महिला ने दहशत में आकर चार लाख रुपये भेज दिए. इसके बाद दस लाख रुपये और मांगे. जिस पर मुझे लगा कि मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूं. जिस पर अपने पति को इसकी जानकारी दी. पति ने पुलिस के पास चलने को कहा तो दोनों साइबर क्राइम थाना आए हैं.
डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि युवक को किसी ने नहीं पकड़ा था. साइबर क्राइम का यह भी एक तरीका है. साइबर क्राइम थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जिन बैंक खातों में रुक गई है. उनमें से कुछ बैंक खाते फ्रीज भी करा दिए हैं.
ये बरतें सावधानी
डीसीपी साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि साइबर ठगी होने पर तुरंत बैंक को सूचना देकर खाते से लेनदेन रुकवाने का प्रयास करें. इसके लिए साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं.
इसके साथ ही ऐसी स्थिति में क्या करें और क्या न करें इस पर जरूर ध्यान दें.