ETV Bharat / state

बैंक में फंसे पैसे दिलाने के नाम पर विधवा महिला से 60 लाख की ठगी, दंपत्ति पर केस दर्ज

रांची में एक महिला से बैंक में फंसे पैसे दिलाने के नाम पर एक दंपत्ति पर पैसे निकासी का आरोप लगा है.

WIDOW SWINDLED OUT OF LAKHS
प्रतीकात्मक तस्वीर (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 21, 2026 at 12:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: राजधानी के सिल्ली में एक विधवा महिला से एक दंपत्ति ने 60 लाख की ठगी कर ली है. मामले को लेकर पीड़ित महिला ने आरोपी पति-पत्नी के खिलाफ सिल्ली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है.

क्या है पूरा मामला

रांची के सिल्ली की रहने वाली नमिता महतो नाम की एक महिला से एक दंपत्ति ने 60 लाख रुपए की ठगी कर ली. एफआईआर के अनुसार नमिता के पति के निधन के बाद बैंक और एलआईसी से पैसे निकालने का झांसा देकर ठगी की गई है. मामले में नमिता महतो ने सत्य प्रकाश और पूनम कुमारी के खिलाफ सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.

एफआईआर के अनुसार, नमिता महतो के पति सुभाष चंद्र महतो के निधन के बाद उनके बैंक और एलआईसी से जुड़े पैसों के निपटारे के दौरान आरोपियों ने उनसे संपर्क बढ़ाया. शिकायत में बताया गया कि आरोपियों ने खुद को प्रभावशाली और कानूनी जानकार बताकर भरोसा जीता और फिर धीरे-धीरे उनके बैंकिंग से जुड़े कागजात, पासबुक, आधार, पैन, फोटोग्राफ और अन्य दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए.

मोबाइल और बैंक खाते से ट्रांजैक्शन

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने बिना इजाजत के पीड़ित के मोबाइल पर बैंकिंग ऐप डाउनलोड कर एक्टिवेट कर लिया तथा उसका पासवर्ड और लॉगिन पिन भी अपने पास रख लिया. इसके बाद कथित तौर पर उनके SBI अकाउंट से कई बार पैसे ट्रांसफर किए गए. शिकायत में यह भी कहा गया है कि ओटीपी और बैंक मैसेज मिटा दिए जाते थे, ताकि पीड़िता को लेन-देन की भनक न लगे. एफआईआर में अलग-अलग चरणों में रकम ट्रांसफर कराने और कथित कानूनी फीस के नाम पर पैसे लेने का आरोप है.

शिकायत में बताया गया कि 6 मार्च 2023 को 4.12 लाख रुपए ट्रांसफर कराए गए थे. जबकि बाद में कुल अवैध ट्रांसफर की राशि 49.77 लाख रुपए बताई गई. इसके अलावा 9.50 लाख रुपये कथित फीस के रूप में लेने का भी आरोप लगाया गया है. प्राथमिकी में यह भी उल्लेख है कि पहले एलआईसी से संबंधित रकम खाते में आई थी, जिसे बैंक ने स्वतः एफडी में डाल दिया और इसी दौरान पूरे मामले की शुरुआत हुई. सिल्ली पुलिस डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच कर मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: देवघर पुलिस को साइबर अपराधियों के खिलाफ मिली सफलता, ई-कॉमर्स प्रतिनिधि बनकर लगाते थे लोगों को चूना

धनबाद में रिटायर्ड बीसीसीएल कर्मी के खाते से 35 लाख से ज्यादा की ठगी, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार

रामगढ़ में साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई, 44 लाख रुपए के अवैध लेन-देन के आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

रांची में लाखों की ठगी
महिला से ठगी
RANCHI
FRAUD IN RANCHI
WOMAN FRAUD IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.