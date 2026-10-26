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बड़सरा जंगल में महिला अचेत हालत में मिली, दूसरे पति पर लगाए गंभीर आरोप, छह महीने से थी लापता

सूरजपुर : सूरजपुर जिले में छह महीने से घर से गायब महिला घायल हालत में जंगल में मिली. इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. महिला के शरीर में गहरे जख्म हैं,महिला ने बताया कि उस पर उसी के दूसरे पति ने जानलेवा हमला किया.इसके बाद मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़कर भाग गया.इधर पुलिस ने महिला के बयान पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है.

अस्पताल में जिस महिला इलाज चल रहा है वो कोरिया जिले के झलियाडांड की रहने वाली है.आज से छह महीना पहले अपने पति और बच्चों को छोड़कर चली गई थी. महिला ने इसके बाद अपने प्रेमी के पास पहुंची और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली. इस दौरान दोनों एक साथ रहने लगे.लेकिन साथ रहने के दौरान महिला और युवक के बीच विवाद होने लगे. रोजाना विवाद के कारण युवक ने महिला को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

बड़सरा जंगल में महिला अचेत हालत में मिली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़सरा जंगल में ले जाकर हमला

महिला को युवक ने घुमाने की बात कही और बड़सरा जंगल की ओर ले गया. यहां महिला के साथ उसने विवाद किया. युवक ने महिला पर आरोप लगाए कि उसका चरित्र सही नहीं है.इसके बाद उस पर जानलेवा हमला किया गया.जब महिला बेहोश होकर जंगल में गिर गई तो उसे मरा हुआ समझकर युवक भाग गया. इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैयाथान लाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.