बड़सरा जंगल में महिला अचेत हालत में मिली, दूसरे पति पर लगाए गंभीर आरोप, छह महीने से थी लापता
सूरजपुर के बड़सरा जंगल में छह महीने से गुमशुदा महिला अचेत हालत में मिली.महिला ने अपने दूसरे पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 5:26 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर जिले में छह महीने से घर से गायब महिला घायल हालत में जंगल में मिली. इस महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. महिला के शरीर में गहरे जख्म हैं,महिला ने बताया कि उस पर उसी के दूसरे पति ने जानलेवा हमला किया.इसके बाद मरा हुआ समझकर जंगल में छोड़कर भाग गया.इधर पुलिस ने महिला के बयान पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया है.
क्या है पूरा घटनाक्रम ?
अस्पताल में जिस महिला इलाज चल रहा है वो कोरिया जिले के झलियाडांड की रहने वाली है.आज से छह महीना पहले अपने पति और बच्चों को छोड़कर चली गई थी. महिला ने इसके बाद अपने प्रेमी के पास पहुंची और दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली. इस दौरान दोनों एक साथ रहने लगे.लेकिन साथ रहने के दौरान महिला और युवक के बीच विवाद होने लगे. रोजाना विवाद के कारण युवक ने महिला को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.
बड़सरा जंगल में ले जाकर हमला
महिला को युवक ने घुमाने की बात कही और बड़सरा जंगल की ओर ले गया. यहां महिला के साथ उसने विवाद किया. युवक ने महिला पर आरोप लगाए कि उसका चरित्र सही नहीं है.इसके बाद उस पर जानलेवा हमला किया गया.जब महिला बेहोश होकर जंगल में गिर गई तो उसे मरा हुआ समझकर युवक भाग गया. इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैयाथान लाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया.
महिला अचेत अवस्था में बड़सरा जंगल में मिली थी.जिसे ग्रामीणों ने स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया.महिला को पुलिस ने बताया कि वो अपने पूर्व पति को छोड़कर दूसरे युवक के साथ रह रही थी.युवक से महिला का विवाद हुआ.इसके बाद उसे घुमाने के बहाने बड़सरा जंगल लाया गया.जहां चरित्र शंका का आरोप लगाते हुए उसके सिर और हाथ में वार किया गया.इस दौरान उसके हाथ की उंगली भी काटी गई है.पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है-अभिषेक पैकरा,एसडीओपी
महिला का पहला पति आया सामने
इस घटना की जानकारी जैसे ही महिला के पहले पति को लगी वो बच्चों के खातिर उसे देखने के लिए अस्पताल आया.पति ने बताया कि महिला छह महीने से लापता थी.जिसकी रिपोर्ट बैकुंठपुर थाने में दर्ज है.फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.
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