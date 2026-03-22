Kota Crime : घर में मृत मिली महिला, एक दिन पहले आया किराएदार भी गायब
घटना के एक दिन पहले शनिवार को कोई किराएदार महिला के घर रहने आया था, जो रविवार सुबह ही चला गया है.
Published : March 22, 2026 at 3:30 PM IST
कोटा : आरकेपुरम थाना इलाके के गणेश नगर के एक घर में रविवार को महिला का शव मिला है. इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलने के बाद रिश्तेदार और पुलिस भी मौके पर पहुंची. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस का कहना है कि पूरा मामला जांच का विषय है.
एफएसएल और एमओबी टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. महिला के बेटे राकेश शर्मा का कहना है कि वह घटना के समय बारां में थे. उनके रिश्तेदार ने फोन पर घटना की सूचना दी थी. उन्होंने घटना की पूरी जांच की मांग की है.
प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धार्थ श्रीवास्तव का कहना है कि मृत महिला 50 वर्षीय बृजेश शर्मा है. सुबह 11 बजे घटना के संबंध में सूचना मिली थी. मकान में महिला दूसरी मंजिल पर अकेली रहती थी और नीचे किराएदार रहते थे. सुबह जब दूध वाला आया तो महिला ने दरवाजा नहीं खोला. इसके बाद घटना का पता चला. इसकी सूचना मिलने पर अन्य परिजन भी पहुंच गए थे. महिला के शरीर पर कोई बड़ी चोट और स्ट्रगल के निशान नहीं हैं. यह चोट के निशान पुराने भी हो सकते हैं. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए शव को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले जाया गया है.
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अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय चंचल मिश्रा का कहना है कि बृजेश शर्मा अपने पति और बेटे-बेटी से अलग रहती थी. उनके पति गांव में अपने पिता के साथ ही रहते हैं, जबकि बेटा-बेटी कोटा में ही अलग रहते हैं. महिला का मकान जी + 2 है, जिसमें ग्राउंड और पहले फ्लोर पर किराएदार थे. वह दूसरी मंजिल पर रहती थी.
घटना के एक दिन पहले शनिवार को कोई किराएदार उनके घर में आया था, जो रविवार सुबह ही चला गया है. वह अपना सामान भी ले गया है. इन किराएदार का कोई वेरिफिकेशन भी नहीं करवाया गया था. ऐसे में अभी पूरी तरह से मामला संदिग्ध है.
पहाड़ी पर संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, खुदकुशी की आशंका : राजधानी जयपुर में भी रविवार को एक पहाड़ी परसंदिग्ध हालत में एक युवक का शव मिला. वह एक दिन पहले बिना बताए घर से निकला था. घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया है.
वहीं, एफएसएल टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं. प्रारंभिक तौर पर युवक द्वारा खुदकुशी करने की बात सामने आई है. हालांकि, युवक के पास कोई नोट नहीं मिला है. हरमाड़ा थानाधिकारी उदय यादव ने बताया कि पहाड़ी पर आज एक युवक का शव मिला. जिसकी शिनाख्त लोहामंडी निवासी 31 वर्षीय विजेंद्र सैनी के रूप में हुई है.
शनिवार को बिना बताए निकला घर से : प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि विजेंद्र एक फैक्ट्री में नौकरी करता था. वह शनिवार को परिजनों को बिना बताए घर से निकला था. इसके बाद से वह घर नहीं लौटा. रविवार को उसका शव पहाड़ी पर मिला. परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. शव मिलने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कांवटिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस : उनका कहना है कि कुछ दिन पहले भी किसी बात को लेकर विजेंद्र द्वारा अपना मोबाइल तोड़ने की बात सामने आई है. प्रारंभिक तौर पर उसके द्वारा खुदकुशी करने की बात सामने आई है. उसने घर से निकलने के बाद पहाड़ी पर जाकर सुनसान स्थान पर खुदकुशी कर ली. पुलिस खुदकुशी के कारणों के बारे में पता लगाने में जुटी है. परिजनों व अन्य लोगों से पुलिस पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है.