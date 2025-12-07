ETV Bharat / state

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना पड़ा महंगा, महिला को लगाया इतने करोड़ का जुर्माना

कुल्लू: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भले ही लगातार सख्त निर्देश जारी कर रहा हो, लेकिन जिलों में इन कब्जों को हटाने की कार्रवाई अक्सर फाइलों में ही अटकी रहती है. कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद और हाईकोर्ट के संज्ञान के चलते भुंतर तहसीलदार सिविल कोर्ट में एक मामला लगाया गया था. मामले की छानबीन के बाद एक महिला की भूमि करीब चार बीघा अवैध पाई गई, जिस पर महिला को अब करोड़ों का जुर्माना लगा.

जानकारी के अनुसार, हाथीथान की निवासी एक महिला की ओर से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को भुंतर तहसीलदार के पास निपटारे के लिए भेजा था. सुनवाई के दौरान तहसीलदार ने महिला को दोषी पाते हुए 1 करोड़ 73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही बने हुए अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि यदि महिला स्वयं अवैध निर्माण नहीं हटाती, तो सरकार अपने स्तर पर ढहाने की कार्रवाई करेगी और इस पूरी प्रक्रिया पर आने वाला खर्च भी उसी से वसूला जाएगा. भुंतर तहसीलदार नीतीश कुमार ने बताया कि महिला ने चार बीघा भूमि पर कब्जा किया था, जिस पर महिला को जुर्माना लगाया गया है.

अवैध कब्जों को हटाने की कवायद