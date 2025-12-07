ETV Bharat / state

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना पड़ा महंगा, महिला को लगाया इतने करोड़ का जुर्माना

हाईकोर्ट ने अवैध कब्जे पर स्वत: संज्ञान लिया था. मामले की छानबीन के बाद महिला पर करोड़ों का जुर्माना लगा है.

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना पड़ा महंगा
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करना पड़ा महंगा (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 7, 2025 at 11:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट भले ही लगातार सख्त निर्देश जारी कर रहा हो, लेकिन जिलों में इन कब्जों को हटाने की कार्रवाई अक्सर फाइलों में ही अटकी रहती है. कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद और हाईकोर्ट के संज्ञान के चलते भुंतर तहसीलदार सिविल कोर्ट में एक मामला लगाया गया था. मामले की छानबीन के बाद एक महिला की भूमि करीब चार बीघा अवैध पाई गई, जिस पर महिला को अब करोड़ों का जुर्माना लगा.

जानकारी के अनुसार, हाथीथान की निवासी एक महिला की ओर से सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को भुंतर तहसीलदार के पास निपटारे के लिए भेजा था. सुनवाई के दौरान तहसीलदार ने महिला को दोषी पाते हुए 1 करोड़ 73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही बने हुए अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के आदेश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि यदि महिला स्वयं अवैध निर्माण नहीं हटाती, तो सरकार अपने स्तर पर ढहाने की कार्रवाई करेगी और इस पूरी प्रक्रिया पर आने वाला खर्च भी उसी से वसूला जाएगा. भुंतर तहसीलदार नीतीश कुमार ने बताया कि महिला ने चार बीघा भूमि पर कब्जा किया था, जिस पर महिला को जुर्माना लगाया गया है.

अवैध कब्जों को हटाने की कवायद

वहीं, जिलाभर में इस कड़े फैसले के बाद भुंतर क्षेत्र में अवैध कब्जा किए बैठे लोगों में हड़कंप मच गया है. स्थानीय लोग मान रहे हैं कि हाईकोर्ट और प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे कई अवैध कब्जों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है. गौर रहे कि जिला कुल्लू के बजौरा से लेकर मनाली तक नेशनल हाईवे के किनारे अवैध कब्जा को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से कवायद चलाई गई है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने भी अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन ने यहां पर पहले भी अवैध कब्जे चिन्हित किया थे और अवैध भवनों को गिराने के आदेश दिए गए थे. ऐसे में कुछ लोगों ने ये अवैध कब्जे खुद हटाए थे, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अवैध कब्जों पर डेरा जमाए हुए हैं. अब प्रशासन की ओर से इन सभी मामलों में सुनवाई की जा रही है और अवैध कब्जा करने वालों पर जुर्माना भी किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: शिमला में बिना OTP और लिंक क्लिक किए अकाउंट से निकाल लिए 16 लाख, पुलिस भी हैरान कैसे निकले पैसे?

TAGGED:

ILLEGAL ENCROACHMENT CASE KULLU
HIMACHAL HIGH COURT ON ENCROACHMENT
ILLEGAL ENCROACHMENT FINE KULLU
हिमाचल अवैध कब्जा
ILLEGAL ENCROACHMENT KULLU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.