पति नशीला पदार्थ पिलाकर दोस्तों से कराता है गंदे काम, विरोध पर फोटो वायरल करने की दी धमकी, लखनऊ में महिला ने कराई FIR

लखनऊ में महिला ने पति पर कराई FIR. ( Photo Credit; ETV Bharat )