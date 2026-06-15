बोकारो पुलिस के पास पहुंची पीड़ित महिला, जिम संचालक पर लगाया दुष्कर्म की कोशिश का आरोप
बोकारो में एक महिला ने जिम संचालक और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.
Published : June 15, 2026 at 7:13 PM IST
बोकारो: जिले के बीएस सिटी थाना क्षेत्र में एक महिला ने जिम संचालक और उसके सहयोगियों पर छेड़छाड़, दुष्कर्म का प्रयास, जातिसूचक शब्द और जानलेवा हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है. पीड़िता ने एसपी को लिखित आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
महिला ने जिम ट्रेनर पर अभद्र व्यवहार एवं गलत नीयत के साथ जातिसूचक शब्द एवं मारपीट का आरोप लगाया है. इसको लेकर पुलिस द्वारा एससी-एसटी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है: राजीव रंजन, सिटी डीएसपी
जिम संचालक और उसके साथियों के खिलाफ थाने पहुंची पीड़ित
दरअसल, पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि 13 जून की सुबह करीब 10 बजे जिम में किसी कार्य से गई हुई थी. इसी दौरान जिम संचालक और उसके कुछ साथियों ने कथित रूप से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और गलत नीयत से पकड़कर बाथरूम की ओर ले जाने की कोशिश की.
मारपीट का आरोप
महिला का आरोप है कि विरोध करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की है. गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित तक किया है. आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि शोर मचाने पर वहां मौजूद कुछ लोगों के हस्तक्षेप के बाद वह आरोपियों के चंगुल से बच पाई.
महिला थाना में नहीं दर्ज हुई शिकायत
पीड़ित महिला का कहना है कि आरोपियों द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है, जिससे वह और उनका परिवार भयभीत है. उन्होंने पुलिस से सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग की है. पीड़ित महिला ने बताया कि महिला थाने द्वारा इलाज कराए जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं किया गया. जिसको लेकर एसपी से मिलकर आवेदन दिया गया है. एसपी ने मामला दर्ज करके आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात कही है.
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