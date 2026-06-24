दहेज के 25 लाख रुपए के लिए विवाहिता के साथ उत्पीड़न का आरोप, पति समेत ससुराल पक्ष पर मुकदमा दर्ज
रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का गंभीर मामला दर्ज कराया है. जानिए पूरा मामला
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 24, 2026 at 10:56 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और गंभीर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही उसे अतिरिक्त दहेज के लिए परेशान किया जाता रहा और विरोध करने पर घर से निकाल दिया गया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
18 नवंबर 2021 को हुई थी शादी: दरअसल, एक विवाहिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उसकी शादी 18 नवंबर 2021 को रुद्रपुर निवासी हेमंत वैध के साथ हिंदू रीति-रिवाज से संपन्न हुई थी. विवाह समारोह में उसके मायके पक्ष की ओर से अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाखों रुपए खर्च किए गए थे.
शादी में 70 लाख रुपए खर्च करने का दावा: तहरीर के अनुसार, शादी में करीब 16 लाख रुपए कीमत की कार, सोने-चांदी के आभूषण, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत अन्य उपहार दिए गए थे. पीड़िता का दावा है कि विवाह में कुल मिलाकर करीब 70 लाख रुपए खर्च किए गए.
शादी के बाद ही कम दहेज लाने का दिया जाने लगा ताना: पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसके पति, ससुर, सास और दो ननद उसे कम दहेज लाने का ताना देने लगे. आरोप है कि ससुराल पक्ष लगातार 25 लाख रुपए नकद अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहा था. मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.
अतिरिक्त दहेज न लाने पर पति दूसरी शादी करने देता था धमकी: पीड़िता ने अपनी तहरीर में ये भी आरोप लगाया है कि उसे बेटी होने के कारण भी ताने दिए जाते थे और परिवार के सदस्य पति को दूसरी शादी करने के लिए उकसाते थे. उसके अनुसार पति अक्सर अतिरिक्त दहेज न लाने पर उसे छोड़ने और दूसरी शादी करने की धमकी देता था.
पीड़िता ने बताया कि उसने इस संबंध में पहले महिला हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया. इसके बाद विवाद और बढ़ गया. पीड़िता का आरोप है कि 13 मार्च 2026 को पति, सास, ससुर और दोनों ननदों ने एक राय होकर उसके साथ मारपीट की और उसे उसकी मासूम बेटी समेत घर से बाहर निकाल दिया.
तहरीर के मुताबिक, आरोपियों ने उसे धमकी दी कि यदि वो दोबारा घर आई, तो उसे जान से मार दिया जाएगा. घटना के बाद से पीड़िता अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही है. उसने बताया कि उसके मायके पक्ष ने कई बार समझौते और बातचीत का प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष अपनी दहेज की मांग पर अड़ा रहा. पीड़िता ने अब पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
"पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच महिला उपनिरीक्षक को सौंपी गई है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- प्रकाश सिंह दानू, प्रभारी निरीक्षक, रुद्रपुर कोतवाली
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