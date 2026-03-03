ETV Bharat / state

श्रावस्ती में महिला किसान नेता आंचल मिश्रा का जला हुआ शव मिला, 14 दिन से लापता थीं

श्रावस्ती: श्रावस्ती जिले में मंगलवार को 14 दिन से लापता एक महिला का पर्स, जूता व साड़ी जंगल से बरामद हुई. साथ ही मौके से शव के कुछ अवशेष भी बरामद किए गए हैं जिन्हें सघन जांच के लिए भेजा गया है. एसपी राहुल भाटी ने बताया कि लापता महिला किसान नेता आंचल मिश्रा का जला हुआ शव जंगल में मिला है. महिला 17 फरवरी को किसान यूनियन की बैठक में शामिल होने की बात कहकर घर से निकली थीं.

जंगल में मिला जला हुआ शव: बैठक के बाद से ही वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थीं. सोमवार को दोपहर 2 बजे पुलिस ने मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ककरदरी रेंज जंगल से महिला का जला शव बरामद किया. मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बांसगढ़ी निवासी आंचल मिश्रा (25) पत्नी संतोष कुमार बीते 17 फरवरी से लापता थीं. पुलिस लगातार महिला की तलाश कर रही थी और इस दौरान मंगलवार को ककरदारी वन रेंज में महत्वपूर्ण सबूत मिले.

परिजनों ने सामान की पहचान की: एसपी राहुल भाटी ने बताया कि जंगल से महिला का पर्स, साड़ी व जूता बरामद किया गया है. साथ ही पुलिस को शव के कुछ अवशेष मिले हैं जिसके आंचल मिश्रा का होने की प्रबल आशंका जताई जा रही है. इन अवशेषों को पुलिस ने वैज्ञानिक जांच के लिए लैब भेज दिया है. ऐसी आशंका है कि महिला की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाया गया है.