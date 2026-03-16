स्ट्रॉबेरी की खेती व्हाइट नेट हाउस में, महिला किसान ने कमाए हजारों रुपए
हजारीबाग की एक महिला किसान ने व्हाइट नेट हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती करके अच्छा मुनाफा कमाया है.
Published : March 16, 2026 at 4:10 PM IST
हजारीबाग: बदलते समय ने खेती के तरीके को भी बदल दिया है. पहले खुले आसमान के नीचे किसान खेती करते थे. अब व्हाइट नेट में खेती की जा रही है. हजारीबाग की चुरचू प्रखंड की महिला ने स्ट्रॉबेरी की अच्छी उपज के लिए यह तरकीब निकली है और महिला को इसका फायदा भी हुआ. स्ट्रॉबेरी की बंपर खेती छोटी सी जमीन में हुई है. आखिर क्या है इसके पीछे का कारण यह जानना भी दिलचस्प है.
कम जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती की
स्ट्रॉबेरी की खेती हजारीबाग में सामान्य सी बात हो गई है. किसान जमकर इसकी खेती कर रहे हैं. जब खेती करने का तरीका कुछ अलग हो तो वह किसान सुर्खियों में रहता है. हजारीबाग के सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड की महिला किसान ने अपने घर के पीछे छोटी सी जमीन पर व्हाइट नेट हाउस बनाकर स्ट्रॉबेरी की खेती की है.
स्ट्रॉबेरी की खेती व्हाइट नेट हाउस में करना फायदेमंद
छोटी सी जमीन में ही बंपर पैदावार हुई है. लगभग 1000 स्क्वायर फीट में खेती कर महिला ने 35 से 40 हजार रुपया अब तक कमा लिए है. फसल अभी भी तैयार हो रही है. महिला किसान बताती हैं कि व्हाइट नेट हाउस लगाने से बहुत फायदा मिला है. फसल में कीट पतंग लगने का खतरा समाप्त हो गया. वहीं सूर्य की किरण भी नेट हाउस से छानकर पौधे को पड़ती है. जिससे पौधे का ग्रोथ अच्छा होता है. इस कारण स्ट्रॉबेरी की खेती व्हाइट नेट हाउस में करना फायदेमंद होता है. जितना तापमान पौधे को चाहिए उतना व्हाइट हाउस में मिल जाता है.
कम जमीन में भी बेहतर फसल
व्हाइट नेट हाउस के लिए महिला किसान की नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने मदद की. कंपनी के सीईओ सौरभ बताते हैं कि महिलाओं की मदद की गई है. पौधे छत्तीसगढ़ से लाकर महिला किसान को उपलब्ध कराए गए. व्हाइट नेट हाउस लगाने से महिला किसान को लाभ हुआ है और खेती भी बंपर हुई है. प्रायोगिक तौर पर स्ट्रॉबेरी की खेती में इसका प्रयोग किया गया है. जो परिणाम सामने आए हैं वह यह बताता है कि किसान इस विधि से स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे तो कम जमीन में बेहतर फसल होगी.
खेती में इन दिनों इसका प्रयोग किया जा रहा है. वैसे प्रयोग जो सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं वह किसान के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं. व्हाइट नेट हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती करना मुनाफा देने वाला है.
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