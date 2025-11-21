ETV Bharat / state

150 फीट गहरे कुएं में गिरी महिला, जानिए किस तरह बची जान

कांस्टेबल गोपाल लाल बने फरिश्ता : घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम के साथ थाना प्रभारी नवरत्न धोलिया मौजूद थे, स्थिति गंभीर होने के कारण तुरंत रेस्क्यू की प्रक्रिया शुरू की गई. इस बीच कांस्टेबल गोपाल लाल ने बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए 150 फीट गहरे कुएं में उतरने का निर्णय लिया.

जयपुर : राजधानी जयपुर में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब खोरा बिसल थाना इलाके में एक महिला 150 फीट गहरे खाली पड़े कुएं में गिर गई. घटनास्थल भम्भौरी मीणों की ढाणी से रात करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली, महिला के कुएं में गिरने की सूचना मिलते ही पुलिस जल्द से जल्द मौके पर पहुंच गई और अपने स्तर पर ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया. सीआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस टीम के प्रयासों की वजह से महिला को बाहर निकाल लिया गया.

गोपाल लाल रस्सी के सहारे नीचे उतरे और कुएं में फंसी महिला घीसी देवी को सांभालते हुए रस्सी को पीठ पर बांधा और अचेत अवस्था में महिला को चारपाई के सहारे से बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस टीम की मदद से दोनों को सुरक्षित ऊपर लाया गया. उनके ऊपर आते ही महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और इलाज जारी है.

सिविल डिफेंस पहुंचने से पहले ही संभाल लिया मोर्चा : रेस्क्यू के लिए सिविल डिफेंस टीम को भी सूचना दी गई थी, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही कांस्टेबल गोपाल लाल ने पूरे साहस के साथ मोर्चा संभाल लिया. अंधेरा, गहराई और खतरा होने के बावजूद उन्होंने बिना झिझक कुएं में उतरकर अपनी जान जोखिम में डाली और महिला को बचा लिया.

रेस्क्यू अभियान के दौरान खोरा बिसल के सीआई सुरेंद्र सिंह पूरे समय मौके पर मौजूद रहे और उनकी देखरेख में पूरी प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई. पुलिस टीम के त्वरित प्रयासों ने महिला की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. घटना के बाद से ही कालवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में कांस्टेबल गोपाल लाल की बहादुरी की चर्चा है.