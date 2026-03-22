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नशे की हालत में थाने पहुंची महिला, पति को छुड़ाने के लिए किया हंगामा, छत पर चढ़कर लगाई छलांग!

महिला को ढालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

WOMAN FALLS FROM POLICE STATION
नशे की हालत में थाने पहुंची महिला (KULLU POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 6:37 PM IST

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Updated : March 22, 2026 at 7:25 PM IST

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कुल्लू: जिला मुख्यालय ढालपुर स्थित पुलिस थाना में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला अचानक भवन की छत पर चढ़ गई और नीचे कूदने की कोशिश में फिसलकर बालकनी में गिर गई. घटना के बाद तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

पति से मिलने आई थी महिला

पुलिस के अनुसार सुबह करीब 10 बजे विकास बोध नामक व्यक्ति को कानूनी प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था. दोपहर करीब 12:15 बजे उसकी पत्नी रीतू बोध थाना में उससे मिलने पहुंची. बताया जा रहा है कि महिला उस समय नशे की हालत में थी और उसे पूरी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देकर वापस भेज दिया गया था.

छत पर चढ़कर किया हंगामा

कुछ देर बाद थाना परिसर में अचानक एक मोबाइल फोन गिरा, जिससे पता चला कि महिला छत पर मौजूद है. स्थिति गंभीर देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई. रेस्क्यू के दौरान महिला अपने पति को छोड़ने की मांग कर रही थी और काफी उत्तेजित अवस्था में थी. पुलिस और फायर टीम द्वारा महिला को समझाने की कोशिश की जा रही थी कि वह सुरक्षित नीचे आ जाए. इसी दौरान वह अचानक असंतुलित हो गई और छत से फिसलकर दूसरी मंजिल की बालकनी में गिर गई. इसके बाद सीढ़ी की मदद से उसे नीचे उतारा गया और तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

अस्पताल में चल रहा इलाज

महिला को ढालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. प्राथमिक जानकारी के अनुसार उसे हल्की चोटें आई हैं. पुलिस ने महिला का मेडिकल भी करवाया है, जिसमें उसके नशे में होने की पुष्टि हुई है. मामले को लेकर एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है. उन्होंने कहा कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है ताकि पूरी स्थिति स्पष्ट हो सके.

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Last Updated : March 22, 2026 at 7:25 PM IST

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