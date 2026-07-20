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कॉल कर बोली- 'पापा, अब आपकी एक ही बेटी है', फिर महिला ने उठाया खौफनाक कदम

मुजफ्फरपुर में विवाहिता ने बूढ़ी गंडक में छलांग लगाकर जान दे दी. पिता को आखिरी कॉल पर बोली “पापा, अब आपकी एक ही बेटी है.”

WOMAN KILLED HERSELF IN MUZAFFARPUR
मुजफ्फरपुर में आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 20, 2026 at 10:52 AM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर पुल से रविवार को एक विवाहिता ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगाकर जान दे दी. आत्मघाती कदम उठाने से पहले उसने अपने पिता को फोन कर कहा, “पापा, अब आपकी एक ही बेटी है… मैं आत्महत्या करने जा रही हूं.” इसके कुछ देर बाद उसका मोबाइल बंद हो गया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

बूढ़ी गंडक में महिला ने लगाई छलांग: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 12 बजे महिला ने सिकंदरपुर पुल से नदी में छलांग लगा दी. नदी के तेज बहाव में वह करीब 200 मीटर दूर आश्रम घाट तक बह गई. स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

पिता को अंतिम बार किया फोन: मृतका की पहचान हथौड़ी थाना क्षेत्र के आसमा गांव निवासी जयनंदन राम की पुत्री अंशु कुमारी के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, रविवार सुबह वह घर से निकली थी. सुबह करीब 9 बजे उसने अपने पिता को अंतिम बार फोन किया और आत्महत्या की बात कही. इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया. परिजन उसकी तलाश कर ही रहे थे कि नदी में कूदने की सूचना मिली.

दो साल पहले हुई थी शादी: परिजनों ने बताया कि अंशु की शादी दो साल पहले बेराई गांव में हुई थी. शादी के बाद से उसका पति और ससुराल पक्ष के साथ विवाद चल रहा था. पिछले एक महीने से वह अपने मायके में रह रही थी. परिजनों का कहना है कि पति से अक्सर फोन पर भी विवाद होता था. हालांकि, विवाद की वास्तविक वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है.

"उसकी शादी के दो साल पहले हुई थी, रविवार सुबह वो घर से बाहर निकली थी. उसने 9 बजे सुबह पिता को कॉल करके कहा कि “पापा, अब आपकी एक ही बेटी है… मैं आत्महत्या करने जा रही हूं.” इसके बाद उसका मोबाइल भी बंद हो गया."-परिजन

WOMAN KILLED HERSELF IN MUZAFFARPUR
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

जांच के लिए पहुंची पुलिस: घटना की सूचना पर सिकंदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की प्रक्रिया पूरी की. इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया गया.

क्या कहते हैं डीएसपी?: घटना को लेकर डीएसपी सुरेश कुमार का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं घटना के बाद बूढ़ी गंडक नदी के किनारे काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

"महिला ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगाकर जान दे दी है. घटना की जांच की जा रही है, परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."-सुरेश कुमार, डीएसपी

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