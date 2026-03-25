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शादी के बाद गहने लेकर फरार हुई विवाहिता; पुलिस ने बुलाया तो बोली-प्रेमी के साथ रहूंगी

इंस्पेक्टर बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि महिला और उसका प्रेमी दोनों बालिग हैं. महिला अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है.

शादी के 10 दिन बाद गहने लेकर फरार हुई विवाहिता.
शादी के 10 दिन बाद गहने लेकर फरार हुई विवाहिता. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 11:47 AM IST

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लखनऊ: शादी के 10 दिन बाद ही नव विवाहिता ससुराल से गहने और कैश लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई. पीड़ित पति ने इसकी शिकायत मोहनलालगंज थाने में दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और महिला से संपर्क किया तो उसने पूरी कहानी पुलिस को बताई.

मोहनलालगंज थाने के इंस्पेक्टर बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि शिकायत दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने शिकायतकर्ता की पत्नी से फोन पर संपर्क किया तो उसने बताया कि वह अपने प्रेमी के साथ हरियाणा पहुंच गई है.

पुलिस ने उसे वापस बुलाया तो अपने प्रेमी के साथ आई. उसने पुलिस से कहा कि वह दोनों बालिग हैं. अपनी मर्जी से प्रेमी के साथ रहना चाहती है. इसके बाद पति ने न चाहते हुए भी अपनी पत्नी को प्रेमी को सौंप दिया.

इंस्पेक्टर बृजेश त्रिपाठी ने बताया कि महिला और उसका प्रेमी दोनों बालिग हैं. महिला ने यह बयान दिया है कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है. महिला और उसका प्रेमी दोनों अलग समुदाय के हैं. ऐसे में दोनों के बयान दर्ज कराया जा रहे हैं. प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

11 मार्च 2026 को हुई थी शादी: मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के के पुरसैनी गांव निवासी युवक की शादी राजाखेड़ा निवासी युवती के साथ हुई थी. 11 मार्च 2026 को दोनों शादी के बंधन में बंधे.

इसके बाद विवाहिता महिला अपने मायके वापस चली गई थी. 20 मार्च को वह वापस अपनी ससुराल पहुंची. यहां आने के बाद उसने घर में रखे जेवर और कपड़े लिए और प्रेमी के साथ फरार हो गई. पति द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, जब रात में पति घर पहुंचा तो उसे अपनी पत्नी नहीं मिली.

शिकायतकर्ता पति ने बताया कि वह अपनी मां के घर गया था. जब वापस आया तो पत्नी गायब मिली. इसके बाद उसने पड़ताल की तो आसपास के लोगों ने बताया कि वह शाम के समय बाइक पर एक लड़के के साथ जाती हुई दिखाई दी थी.

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