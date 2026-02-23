ETV Bharat / state

बागपत में महिला की हत्या का खुलासा; आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने खंगाली 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज

प्रेस कांफ्रेंस करते एसपी सूरज कुमार राय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: बागपत में बीती 12 फरवरी को सूरजपुर मेहनवा गांव की 55 वर्षीय महिला का शव नग्न अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया था. एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस के पास शुरुआत में इस ब्लाइंड मर्डर का कोई सुराग नहीं था. विभिन्न संगठन इस हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर लगातार पंचायतें और कड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. घटना के बारह दिन बाद बागपत पुलिस ने अग्रवाल मंडी टटीरी से राजेश नामक युवक को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली: एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि सूरजपुर मेहनवा निवासी महिला उस समय हमले का शिकार हुईं, जब वह शाम के वक्त अपने गांव लौट रही थीं. जानकारी देते एसपी सूरज कुमार राय. (Video Credit: ETV Bharat) पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और इलाके के 150 संदिग्धों से पूछताछ की. गहन छानबीन के दौरान राजेश का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे घेराबंदी कर धर दबोचा. आरोपी राजेश शराब का आदी है और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है.