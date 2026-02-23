बागपत में महिला की हत्या का खुलासा; आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने खंगाली 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज
एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि महिला के हत्या के मामले में आरोपी राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया है.
बागपत: बागपत में बीती 12 फरवरी को सूरजपुर मेहनवा गांव की 55 वर्षीय महिला का शव नग्न अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया था. एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस के पास शुरुआत में इस ब्लाइंड मर्डर का कोई सुराग नहीं था. विभिन्न संगठन इस हत्याकांड के खुलासे की मांग को लेकर लगातार पंचायतें और कड़े विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. घटना के बारह दिन बाद बागपत पुलिस ने अग्रवाल मंडी टटीरी से राजेश नामक युवक को गिरफ्तार कर इस मामले का खुलासा कर दिया.
पुलिस ने 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली: एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि सूरजपुर मेहनवा निवासी महिला उस समय हमले का शिकार हुईं, जब वह शाम के वक्त अपने गांव लौट रही थीं.
पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए लगभग 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और इलाके के 150 संदिग्धों से पूछताछ की. गहन छानबीन के दौरान राजेश का नाम प्रकाश में आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे घेराबंदी कर धर दबोचा. आरोपी राजेश शराब का आदी है और उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है.
महिला के शोर मचाने पर हत्या: पूछताछ में सामने आया कि 12 फरवरी की शाम राजेश ने महिला को गलत नीयत से पकड़ लिया था. जब महिला ने शोर मचाना शुरू किया और डटकर विरोध किया तो राजेश ने पकड़े जाने के डर से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया था लेकिन पुलिस अब उसकी अन्य क्रिमिनल हिस्ट्री की बारीकी से जांच कर रही है. रिकॉर्ड के अनुसार राजेश पहले भी अपनी पत्नी से विवाद के चलते दिल्ली में जेल की सजा काट चुका है.
पुलिस टीम को 25,000 रुपये इनाम: एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि खुलासा करने वाली पुलिस टीम के लिए 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है. गिरफ्तारी के वक्त अभियुक्त के पास से महिला का आधार कार्ड भी बरामद हुआ है, जो एक ठोस सबूत साबित हुआ.
विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी: इस हत्याकांड के बाद उपजे तनाव को देखते हुए बागपत पुलिस ने महिला सुरक्षा के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 7839876407 जारी किया है. यह हेल्पलाइन नंबर 24x7 सक्रिय रहेगा, ताकि किसी भी शिकायत पर पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सके.
