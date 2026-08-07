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90 लाख की ठगी, महिला रिश्तेदार ने गोल्ड लोन का सोना सस्ते में दिलाने का दिया झांसा

सक्ती: सक्ती पुलिस ने 90 लाख की ऑनलाइन ठगी मामले में एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी है और इसी का फायदा उठाकर लोगों से लाखों की ठगी करते थे.

सक्ती एएसपी पंकज पटेल ने बताया कि मूलचंद राठौर उम्र 48 वर्ष मूल निवासी ग्राम मल्दी ने थाना सक्ती में 5 मई 2026 को लिखित आवेदन पेश कर अपने साथ हुई ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. आवेदन में बताया गया कि पेंड्रा निवासी रेखा राठौर उनकी दूर की परिचित है. उसने मूलचंद राठौर को बताया कि वह बैंककर्मी है और बैंक में गोल्ड लोन डिपार्टमेंट में काम करती है. रेखा ने बताया कि कुछ ग्राहकों का सोना बैंक में जमा है, ईएमआई नहीं जमा करने पर उनका सोना जब्त हो गया है.

सक्ती पुलिस ने 90 लाख की ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस अधिकारी ने आगे बताया आरोपी महिला ने कम कीमत पर सोना देने का झांसा दिया और 15 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए. इस राशि के बदले में पीड़ित को सोना भी दिया गया, जिससे वह आरोपियों के झांसे में आ गया और ज्यादा सोना पाने की चाहत में अक्टूबर 2025 से मई 20226 के बीच 90 लाख 28 हजार 5 सौ रुपये आरोपी महिला के बताए खाते में ट्रांसफर कर दिया.

महिला सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

90 लाख की ठगी के मामले में सक्ती थाना में अपराध क्रमांक 282/2026 धारा 318(4), 61(2), 112 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई. एफआईआर के 24 घंटे के अंदर ही महिला सहित तीनों आरोपी रेखा राठौर, उसके साथी अफरोज खान ओर सुभाष साहू को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है. एएसपी ने आगे बताया कि मामले की जांच जारी है. बैंक कर्मी की संलिप्तता का भी खुलासा हुआ है. इस पर भी कार्रवाई की जाएगी.