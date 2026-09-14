बिहार में गजब का खेल चल रहा है! ट्रेन से लाखों के गांजा के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार
गया में भुवनेश्वर-तेजस राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच से लाखों के गांजा के साथ युवती पकड़ाई. गयाजी से रत्नेश कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 14, 2026 at 3:46 PM IST
गया: बिहार में शराब और मादक पदार्थों की तस्करी में महिला तस्कर भी सक्रिय हैं. समस्तीपुर में हाल ही में एक युवती के पास से शराब बरामद होने के बाद अब गया में भी ऐसा ही मामला सामने आया है. गया जंक्शन पर ऑपरेशन नारकोस के दौरान आरपीएफ की टीम ने भुवनेश्वर-तेजस राजधानी एक्सप्रेस में एक युवती को गांजा के साथ पकड़ा है.
एसी कोच में बड़ी बरामदगी
भुवनेश्वर-तेजस राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच नंबर 2 में सफर कर रही युवती के पास से करीब 15 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया. कुल मात्रा 15 किलो 822 ग्राम बताई गई है, जिसका अनुमानित मूल्य सात लाख 91 हजार 100 रुपये है। दो बैग से 15 बंडल गांजा मिला.
ऑपरेशन नारकोस के तहत कार्रवाई
गया रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और गया रेल थाना की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नारकोस चलाया. मुखबिर की सूचना पर ट्रेन में छापेमारी की गई, जिसमें युवती को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया.
तस्कर की पहचान
गिरफ्तार युवती की पहचान कर ली गई है. वह गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के गोबरडीहा गांव की रहने वाली है. आरपीएफ ने उसके बैग की जांच में गांजा पाए जाने के बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया.
ओडिशा से दिल्ली तस्करी का प्लान
जानकारी के अनुसार गांजा ओडिशा से दिल्ली ले जाया जा रहा था. युवती ने बताया कि ओडिशा के जाजपुर-क्योंझर रोड पर एक व्यक्ति ने उसे यह सामग्री सौंपी थी. हालांकि उसने उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं किया. माना जा रहा है कि इसके पीछे कोई बड़ा तस्करी रैकेट सक्रिय हो सकता है.
आरपीएफ निरीक्षक का बयान
आरपीएफ निरीक्षक गया बनारसी यादव ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया और राजकीय रेल पुलिस गया की संयुक्त टीम ने सूचना के आधार पर कोच नंबर 2 में छापेमारी की. युवती को 15 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.
"महिला तस्कर को राजकीय रेल पुलिस गया को सौंप दिया गया है. पुलिस उसके पूर्व इतिहास की जांच और पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर रही है. आरपीएफ टीम मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है."-बनारसी यादव, आरपीएफ निरीक्षक, गया
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